Tesla готовится представить «доступный» электромобиль: событие назначено на 7 октября

Компания Tesla объявила о предстоящем событии 7 октября 2025 года, опубликовав девятисекундный видеотизер с изображением автомобиля и подсвеченными фарами. В конце ролика появляется лаконичная надпись: «10/7».

Несмотря на отсутствие официальных комментариев, публикация вызвала оживлённые спекуляции среди инвесторов и рост акций компании почти на 2 % в ходе торгов.

Аналитики полагают, что Tesla готовится представить новый массовый электромобиль, который станет самым доступным в линейке бренда и сможет укрепить позиции компании на фоне усиливающейся конкуренции в сегменте недорогих EV-моделей.

Ранее Tesla несколько раз откладывала выпуск удешевлённой версии Model Y для американского рынка, однако теперь ожидается, что новинка поступит в продажу уже в четвёртом квартале 2025 года.

По данным Reuters, новый автомобиль будет примерно на 20 % дешевле обновлённой Model Y, что может сделать его важным элементом стратегии по увеличению мировых продаж. Производственные планы предполагают выпуск до 250 000 единиц в год к 2026 году, а общие глобальные поставки Tesla, по прогнозам, достигнут 1,85 млн электромобилей, включая 150 000 экземпляров новой модели.

Тем не менее, компания сталкивается с рядом вызовов. Эксперты отмечают, что модельный ряд Tesla постепенно устаревает, а Cybertruck, последний громкий релиз компании, не оправдал ожиданий по продажам. В последние месяцы производитель был вынужден предлагать значительные скидки и бонусные программы для покупателей.

Ожидаемая презентация 7 октября может стать переломным моментом: если Tesla действительно покажет долгожданный «бюджетный» электрокар, это способно не только оживить интерес потребителей, но и задать новый ориентир для всего мирового рынка электромобилей.

