В Квебеке вступили в силу новые меры против запланированного устаревания товаров

Провинция требует от производителей и продавцов большей прозрачности и ремонтопригодности продукции

С 6 октября в Квебеке вступают в силу положения закона, направленные на борьбу с запланированным устареванием товаров и повышение их долговечности и ремонтопригодности.

Эти меры были приняты Национальной ассамблеей Квебека 3 октября 2023 года в рамках акта о защите прав потребителей. Закон запрещает продажу товаров, срок службы которых намеренно ограничен производителем.

Новый уровень защиты покупателей

Теперь, уже на этапе покупки, потребители должны получать чёткую информацию о том, доступны ли запасные части и инструкции по ремонту или обслуживанию конкретного товара. Это позволит жителям провинции осознаннее выбирать продукцию и снизить количество преждевременных замен бытовой техники и электроники.

Правительство Квебека отмечает, что запасные части и ремонтные услуги должны быть доступны по разумной цене, а их установка — возможна с помощью обычных инструментов, без необходимости обращаться к эксклюзивным сервисам производителя.

Санкции для нарушителей

Вступившие в силу положения также включают ряд других мер защиты прав потребителей. Продавцы и производители, нарушающие закон, могут столкнуться с значительными штрафами.

Возможное расширение на другие провинции

Федеральные министерства экономического развития и охраны окружающей среды ранее провели онлайн-консультации по вопросу запланированного устаревания. По итогам обсуждения отмечалось, что другие провинции Канады рассматривают возможность введения аналогичных правил.

