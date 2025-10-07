Канада обсуждает этические границы донорства органов после эвтаназии

В Канаде усиливаются дискуссии вокруг растущей практики пожертвования органов людьми, воспользовавшимися медицинской помощью при прекращении жизни (MAiD — Medical Assistance in Dying). Вопрос, который еще недавно считался гипотетическим, сегодня становится частью системы здравоохранения и вызывает всё больше этических споров.

Согласно данным Canadian Institute for Health Information (CIHI), в 2024 году около 7 % умерших доноров в стране получили медицинскую помощь при прекращении жизни. В провинции Квебек, по данным агентства Transplant Québec, с 2018 по 2022 год органы после MAiD пожертвовали 64 человека, благодаря чему удалось пересадить 182 органа — в том числе почки, печень и лёгкие.

Недавний случай пересадки сердца также стал символическим: сердце 38-летнего канадца, страдавшего боковым амиотрофическим склерозом, было пересажено 59-летнему гражданину США. Это первый задокументированный пример подобной операции, который вновь привлёк внимание к этической стороне вопроса.

Сторонники программы отмечают, что донорство органов после MAiD спасает десятки жизней и является проявлением альтруизма. «Для некоторых пациентов знание о том, что после их смерти кто-то получит шанс на жизнь, становится источником утешения», — говорит доктор Мари-Элен Бержерон, трансплантолог из Монреаля.

Однако оппоненты предупреждают о возможных рисках. Эксперты в области биоэтики опасаются, что пациенты с тяжёлыми диагнозами могут ощущать давление — как со стороны системы здравоохранения, так и со стороны общества. «Когда человек знает, что его смерть может принести пользу другим, грань между добровольным решением и чувством долга становится крайне тонкой», — отмечает биоэтик из Торонто доктор Джонатан Сингх.

Канадские власти подчеркивают, что процедура MAiD и донорство органов остаются строго добровольными и регулируются отдельными законами. Тем не менее, общественные обсуждения продолжаются.

Для одних это — пример гуманного и осознанного выбора. Для других — тревожный сигнал о том, что медицина может начать рассматривать человеческую жизнь сквозь призму полезности.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG