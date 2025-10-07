В Киркленде сгорел автомобиль: полиция расследует возможный поджог

В Киркленде произошёл подозрительный пожар, в результате которого полностью уничтожен автомобиль и серьёзно повреждён частный дом. Инцидент стал очередным звеном в серии возможных поджогов, зафиксированных в западной части острова Монреаль с 2024 года.

Как сообщили в полиции Монреаля (SPVM), вызов на улицу Meridian поступил около 0:45 ночи в понедельник. Очевидцы сообщили о пылающем автомобиле возле жилого дома. Когда на место прибыли полицейские, пожарные уже вели борьбу с огнём.

По данным правоохранителей, машина полностью уничтожена, а стоявший рядом дом получил значительные повреждения. На месте происшествия были обнаружены следы горючих материалов, что позволило следователям предположить поджог. Дело передано в подразделение по расследованию поджогов SPVM.

Сгоревший автомобиль эвакуирован для технической экспертизы. К утру понедельника задержаний не проводилось, расследование продолжается.

Этот случай стал частью тревожной тенденции: с прошлого года в западных районах острова Монреаль участились пожары, вызывающие подозрения в умышленном поджоге. Жители и местные власти выражают обеспокоенность происходящим и призывают к усилению полицейского патрулирования в жилых кварталах.

Полиция просит всех, кто располагает информацией или записями с камер наблюдения из района улицы Meridian, обратиться в SPVM или анонимно сообщить сведения через службу Info-Crime Montréal по телефону 514-393-1133.

