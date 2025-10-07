Фестиваль нового кино в Монреале: короткий метр, эксперименты и молодые таланты

С 8 по 19 октября в Монреале пройдет 54-й Фестиваль нового кино (Festival du nouveau cinéma, FNC) — одно из самых ожидаемых культурных событий Квебека. В этом году зрителей ждет богатая программа короткометражных фильмов со всего мира, а также множество образовательных и профессиональных мероприятий для начинающих кинематографистов.

Уже двенадцатый год подряд в рамках фестиваля пройдет Канадская встреча студентов кино (RPCÉ), которая состоится с 13 по 15 октября. Участников ждут мастер-классы, лекции и сессии для профессионального обмена. Кроме того, в четвертый раз состоится проект Campus Critique, где молодые кинокритики смогут освоить профессию через практические семинары и работу бок о бок с опытными журналистами и экспертами киноиндустрии.

Национальный короткий метр

Национальная программа короткометражных фильмов обещает яркую и оригинальную подборку. Среди заметных премьер — «A Soft Touch» Хизер Янг, отмеченный специальным упоминанием жюри на Toronto International Film Festival, а также «Klee» Гэвина Бэйрда и «Ripe» Солары Тхань Бинь Данг.

Особое внимание заслуживают «Brief Somebodies» Энди Рида, участвовавший в South by Southwest, «Solitudes» Райана МакКенны и «Boas» Александра Дости, представленный на Locarno Film Festival. Среди квебекских работ — «En pays froid» Эрве Демера и «Comment devenir riche, épanoui et détendu» Амели Харди.

Международная программа

Одним из самых ожидаемых фильмов международного конкурса стал «I’m Glad You’re Dead Now», обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. Также в программу вошли «Loynes» Дориана Йесперса, «Coeur Bleu» Самуэля Сюффрена и «Erogenesis» Ксандры Попеску — лауреат премии Canal+ на Semaine de la Critique.

Среди других картин —«Une fenêtre plein sud» Лхагвадулума Пурев-Очира (победитель жюри в Локарно), «Extracurricular Activity» Дина Вея и Сюй Идан (Берлин и Лас-Пальмас), а также «A Small Fiction of My Mother in Beijing», недавно представленный в Торонто.

Авангард и анимация

Любители экспериментального кино смогут насладиться программой Les nouveaux alchimistes, где будут показаны необычные и смелые работы. Среди них — «Arguments in Favor of Love» Габриэля Абрантеса (Канны, Нью-Йорк, Торонто), «Le pain se lève» Алекса Боя (Directors’ Fortnight, Канны) и «Force Time Displacement» Анжел Ву (Локарно).

Кроме того, зрители увидят «Koki, Ciao» Квентина Миллера, получивший Shorts Cupra Award на Берлинском кинофестивале, и «Their Eyes» Николя Гуро, удостоенный Golden Firebird Award в Гонконге и премии Best Short Film в Берлине.

В числе ожидаемых премьер — 3D-фильм «Felt» Блейка Уильямса, показанный в Торонто и Нью-Йорке, и «Bozo Over Roses» Мэтти Сайдела (Роттердам), в котором снялась Кейт Бланшетт.

Будущее критики — в руках студентов

Фестиваль в очередной раз предлагает молодым критикам уникальную возможность — в течение нескольких дней работать с ведущими журналистами Квебека. 18 студентов, прошедших отбор, смогут писать рецензии, брать интервью и обсуждать фильмы с профессионалами.

