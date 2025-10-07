Marineland просит экстренной помощи: под угрозой жизнь 30 белух

Канадский океанариум Marineland, расположенный неподалёку от Ниагарского водопада, обратился к федеральным и провинциальным властям с просьбой о предоставлении экстренной финансовой помощи

Руководство учреждения предупреждает: без срочной поддержки океанариум может быть вынужден усыпить около 30 белух, содержащихся в его бассейнах.

По данным канадских СМИ, на которые ссылается РИА Новости, Marineland уже несколько лет испытывает серьёзные финансовые трудности и находится в состоянии долгового кризиса. Учреждение выставлено на продажу, однако покупателя до сих пор не нашлось. При этом расходы на уход за морскими млекопитающими остаются колоссальными: каждое животное требует постоянного медицинского наблюдения, специализированного питания и обслуживания резервуаров.

Ситуация осложнилась после решения Министерства рыболовства и океанов Канады, запретившего Marineland перевозить белух в один из океанариумов Китая. Руководство рассматривало этот вариант как единственную возможность сохранить животных. Теперь, утверждают представители океанариума, они оказались в безвыходном положении.

«Нам некуда их перевезти и нечем обеспечить надлежащий уход. Если правительство не вмешается, мы можем потерять всех наших белух», — говорится в официальном обращении Marineland к властям.

Министерство рыболовства, в свою очередь, заявило, что запрет на вывоз млекопитающих соответствует федеральному закону о защите морских животных, принятому в 2019 году. Документ запрещает вылов, разведение и экспорт китов, дельфинов и морских свиней в коммерческих целях.

Между тем зоозащитные организации призывают правительство не допустить эвтаназии животных и предложить альтернативное решение. В частности, обсуждается возможность перевода белух в морской заповедник, где им могли бы обеспечить естественные условия проживания.

Marineland, основанный в 1961 году, долгое время был одной из главных туристических достопримечательностей региона. Однако за последние годы парк неоднократно подвергался критике за условия содержания животных и стал объектом судебных разбирательств.

Сейчас судьба белух остаётся неопределённой — и может зависеть от того, найдёт ли правительство компромисс между экономическими реалиями и моральной ответственностью за жизнь морских обитателей.

