В Монреале почтили память жертв теракта 7 октября: тысячи флагов Израиля установлены в знак солидарности

В воскресенье, 5 октября, жители Монреаля собрались, чтобы установить инсталляции из флагов Израиля с именами жертв теракта, совершённого боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года. Акция приурочена ко второй годовщине трагедии.

Инициатива под названием «Flags of Fellowship» («Флаги единства») проводится уже второй год подряд и организована Международным фондом христиан и иудеев (IFCJ Canada). Кампания включает мемориальные службы в церквях, университетах и синагогах по всему миру.

По данным фонда, в этом году на территориях учебных и религиозных учреждений будут установлены 1 200 флагов, каждый из которых символизирует жизнь, оборвавшуюся в день нападения. Акция призвана стать «видимым актом солидарности с народом Израиля на фоне роста антисемитизма во всём мире».

Если в прошлом году участие приняли 220 учреждений по всей Северной Америке, то в этом году их число выросло до 1 300, а общее количество участников превысит 1 миллион человек, которые установят около 1,6 миллиона флагов.

«Проект Flags of Fellowship начинался как мемориал, призванный принести свет в момент невыразимой тьмы, — рассказала президент IFCJ Canada Яэль Экштейн. — Но с тех пор он превратился в движение — особенно важное сегодня, когда антисемитизм вновь поднимает голову как в Канаде, так и во всём мире. В эпоху, когда мир кажется разделённым, Flags of Fellowship напоминает о единстве, памяти и общих ценностях».

В Монреале в акции приняли участие синагоги Shaar Hashomayim в Вестмаунте и Tifereth Beth David Jerusalem в Кот-Сен-Люке.

Раввин Рубен Пупко из Beth Israel Beth Aaron отметил, что на этой неделе в Монреале пройдут многочисленные памятные мероприятия:

«К сожалению, память об этом страшном дне омрачается теми, кто использует годовщину как повод для празднования. Мы видим, как на некоторых университетских кампусах люди открыто выражают радость по поводу насилия и убийств. Это приносит глубокую боль всем нам».

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG