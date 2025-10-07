Рекордный сентябрь на рынке недвижимости Квебека

Сентябрь 2025 года стал одним из самых активных месяцев на рынке жилья в Квебеке за последние десятилетия. По данным Профессиональной ассоциации риелторов Квебека (APCIQ), количество сделок с недвижимостью в провинции выросло на 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Рост особенно заметен в Монреальском метрополитенском регионе, где проживает половина населения провинции. Здесь количество продаж увеличилось благодаря росту активности на рынке односемейных домов (+13%) и многоквартирных домов (plex) от двух до пяти единиц (+32%). В целом, сентябрьский результат оказался значительно выше средних исторических показателей — примерно на 620 сделок больше, чем в среднем за сентябрь за последние 25 лет.

Цены также продолжают расти — медианная стоимость жилья поднялась от 4% до 7% в зависимости от типа недвижимости. Самый умеренный рост отмечен в сегменте кондоминиумов.

Монреаль: всплеск продаж домов, спад на рынке кондо

На острове Монреаль продажи односемейных домов выросли на 20%, тогда как число сделок с кондо снизилось на 2% по сравнению с сентябрем 2024 года. При этом цены в обеих категориях выросли на 4%: медианная цена дома составила 805 000 долларов, а кондоминиума — 479 250 долларов.

Vaudreuil-Dorion: рост продаж на 45%

Регион Vaudreuil-Dorion стал одним из лидеров по динамике рынка — количество сделок в сентябре увеличилось на 45% за год. Цены на дома выросли на 3% (до 606 000 долларов), а на кондо, напротив, снизились на 10% (до 345 000 долларов).

Регион Квебека: активность выше исторических максимумов

В регионе Квебека также зафиксированы рекорды — 819 продаж в сентябре, что на 7% больше, чем год назад, и более чем на 50% превышает средний уровень активности за последние 25 лет.

В агломерации Квебека продажи домов выросли на 16%, тогда как число сделок с кондо снизилось на 3%, а с plex — на 10%. Несмотря на это, медианные цены выросли во всех категориях:

односемейные дома — +14% ,

кондоминиумы — +16% ,

plex (2–5 единиц) — +23%.

Таким образом, сентябрь подтвердил устойчивое восстановление рынка недвижимости Квебека, которое продолжается на фоне умеренного роста цен и заметного увеличения активности покупателей.

