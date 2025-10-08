Монреаль и Квебек среди городов, где жильё стало менее доступным

Монреаль и Квебек вошли в число канадских городов, где доступность жилья для населения ухудшилась сильнее всего с 2022 года. Об этом говорится в новом отчёте исполняющего обязанности парламентского директора по бюджету Джейсона Жака (Jason Jacques), опубликованном в четверг.

Документ оценивает доступность жилья по разнице между средней стоимостью домов и суммой, которую может позволить себе типичное домохозяйство.

Согласно отчёту, этот разрыв значительно сократился в масштабах страны — с 80% в сентябре 2023 года до 34% в августе 2025-го. Среди факторов улучшения аналитики азывают снижение ставок по кредитам, рост заработных плат и падение цен на недвижимость после пика 2022 года.

После бурного роста — охлаждение рынка

После пандемии 2020–2021 годов цены на жильё в Канаде достигли рекордных уровней в 2022 году. Однако ситуация изменилась, когда Банк Канады резко повысил ключевую ставку свыше 5%. Сейчас, после нескольких снижений, ставка составляет 2,5%, что помогло уменьшить стоимость ипотечных платежей.

Монреаль, Квебек и Калгари — в числе аутсайдеров

Несмотря на общее улучшение ситуации в стране, Монреаль, Квебек и Калгари оказались в числе городов, где доступность жилья ухудшилась наиболее заметно. Здесь средние цены на жильё превысили уровень, доступный для среднестатистических семей, ещё в 2020–2022 годах и остаются высокими до сих пор.

При этом авторы отчёта отмечают, что стоимость ипотечных кредитов в этих городах остаётся относительно низкой.

Торонто и Ванкувер — всё ещё самые дорогие

В то же время города Гамильтон, Оттава, Торонто, Ванкувер и Виктория показали наибольшие улучшения доступности жилья за последние три года благодаря снижению цен после пика 2022 года. Однако именно эти рынки остаются самыми дорогими в стране, а местные семьи по-прежнему тратят значительную часть доходов на аренду или ипотеку.

Отчёт также предупреждает, что домохозяйства Торонто, Ванкувера и Виктории уязвимы с финансовой точки зрения из-за высоких арендных ставок и долговой нагрузки.

Наиболее контрастная ситуация — между Галифаксом и Эдмонтоном

Самый высокий разрыв между ценой жилья и возможностями покупателей наблюдается в Галифаксе (Новая Шотландия) — 74%.

На другом полюсе — Эдмонтон, где этот показатель составляет всего 4%, что делает его самым доступным крупным городом Канады.

По данным отчёта, только в Эдмонтоне и Виннипеге цены на жильё оставались относительно доступными в период с 2015 по 2025 год.

