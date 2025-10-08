Мэры без выборов: десятки городов Квебека выбрали руководство автоматически

Растёт число муниципалитетов, где выборы проходят без конкуренции — признак стабильности или кризиса демократии?

Судьба муниципальных выборов по всему Квебеку решилась уже на выходных: десятки городов и посёлков выбрали своих мэров и советников без голосования, так как у них не оказалось соперников.

В Шатогэ (Châteauguay), к югу от Монреаля, мэр Эрик Аллар и вся его команда Alliance Châteauguay не потратили много усилий на кампанию — до установленного срока ни один другой кандидат не подал документы.

«Это говорит о том, что жители довольны тем, что мы сделали за последние четыре года», — отметил Аллар.

По данным мэрии, это впервые в истории города, когда все члены совета и сам мэр избраны без оппозиции.

Шатогэ — не единственный пример. Подобная ситуация наблюдается в десятках муниципалитетов по всему Квебеку, от маленьких посёлков до крупных городов.

«Жёлтый сигнал» для демократии

Политический аналитик Рафаэль Мелансон считает, что такое явление можно трактовать двояко.

«С одной стороны, жители могут быть действительно довольны текущей администрацией и не видят смысла в переменах. С другой — интерес к муниципальной политике, возможно, падает как никогда раньше», — пояснил эксперт.

Мелансон отмечает, что раньше без соперников избирались главы небольших посёлков, однако теперь эта тенденция затрагивает и крупные города.

На острове Монреаль, например, мэр Доллард-дез-Ормо Алекс Боттаусси также переизбран без борьбы в пригороде с населением около 50 000 человек.

А в соседнем Киркленде мэр Мишель Гибсон возвращается в кресло главы города в четвёртый раз, также не встретив оппозиции.

В Тербонне, десятом по величине городе Квебека (120 000 жителей), мэр Матьё Траверси остался на своём посту без выборов. Аналогичная ситуация в Жольетте, где мэр Пьер-Люк Беллероз продолжит руководить городом численностью 21 000 человек.

«Это, безусловно, тревожный сигнал — если не красный флаг, то как минимум жёлтый, — говорит Мелансон. — Мы наблюдаем, что муниципальная демократия в провинции ослабевает не только в маленьких городах, но и в крупных центрах».

Когда выборов не будет

Жителям, желающим узнать, будут ли открыты избирательные участки 2 ноября, рекомендуется посетить сайт Elections Québec, где можно проверить список кандидатов по каждой муниципальной единице.

