Новости В Монреале открыли отель Hyatt Place с посвящением легендарному вратарю Кену Драйдену
Люди переживали, что им придется жить в бараке. Однако они были приятно удивлены предоставленными условиями

В Монреале открыли отель Hyatt Place с посвящением легендарному вратарю Кену Драйдену

Виктория Христова Окт 8, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 38 Просмотров

На церемонии открытия нового Hyatt Place Montreal Airport при аэропорте Пьера Эллиота Трюдо в Дорваль 18 сентября состоялось трогательное событие — на одной из стен здания появился большой мурал в честь легендарного хоккейного вратаря Кена Драйдена, члена Зала хоккейной славы и звезды «Монреаль Канадиенс».

 

Автором работы стал известный уличный художник Бенни Уайлдинг.

Как рассказал генеральный менеджер гостиницы Альдо Карлуччи, изначально мурал не планировался как мемориал. Руководство отеля даже пыталось пригласить Драйдена на торжественное открытие, однако летом он вежливо отказался, а через две недели скончался от рака, много лет скрывая болезнь.


Мурал был создан по инициативе владельца отеля Теда Куинта, большого поклонника Драйдена, который также управляет несколькими гостиницами в аэропорту и Броссаре.

«Жаль, что Кен не увидел эту работу, — сказал Карлуччи. — Но тысячи других гостей смогут почтить его память, проходя мимо».

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

