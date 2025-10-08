В Квебеке объявлены в розыск пять подозреваемых в убийствах, связанных с организованной преступностью

Полиция Монреаля (SPVM) и провинциальная полиция Квебека (Sûreté du Québec) обратились к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пяти мужчин, подозреваемых в серии убийств и покушений, связанных с деятельностью организованных преступных группировок.

Разыскиваемые проходят по делу Project Alliance — совместному расследованию, начатому в 2021 году. Его цель — ликвидация крупных криминальных сетей, действующих в Монреале и по всему Квебеку. За три года операции было задержано 11 предполагаемых членов и сообщников мафии, “Ангелов ада” и уличных банд, а также раскрыт ряд ранее нераскрытых преступлений.

Разыскиваемые лица

Саша Кролик (Sacha Krolik), 57 лет

Обвиняется в убийстве первой степени и заговоре, связанном с делом 2011 года. Рост — 1,68 м, вес — 77 кг, глаза карие, волосы седые. По данным полиции, может находиться за пределами Канады.

Пьери Филожен (Pierry Philogène), 39 лет

Подозревается в убийстве первой степени (2021 год). Последний раз его видели в Вест-Ванкувере, Британская Колумбия. Рост — 1,85 м, вес — 113 кг, глаза карие, волосы черные. Известно, что он часто носит синие или зеленые контактные линзы.

Марио Соллечито (Mario Sollecito), 54 года

Разыскивается по обвинению в убийстве первой степени и сговоре (2011 год). Рост — 1,75 м, вес — 80 кг, глаза и волосы коричневые. Предположительно находится за границей.

Джанпьетро Тиберио (Gianpietro Tiberio), 52 года

Обвиняется в убийстве первой степени и покушении на убийство (2012 год). Может находиться в Квебеке или Онтарио. Рост — 1,80 м, вес — 110 кг, глаза карие, волосы седые.

Жан-Исмель Зефир (Jean-Ismel Zéphir), 49 лет

Разыскивается за убийство первой степени и покушение на убийство (2012 год). Предположительно скрывается за пределами Канады. Рост — 1,75 м, вес — 91 кг, глаза карие, волосы черные. Отличительные приметы — татуировки «Kraz Brizz» на правой руке и «Lion Zion» на правой лопатке.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении этих лиц, связаться с Info-Crime Montréal по телефону 514-393-1133 или с Центром криминальной информации полиции Квебека (Sûreté du Québec) по номеру 1-800-659-4264.

Все сообщения гарантированно будут рассмотрены анонимно и конфиденциально.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG