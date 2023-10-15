Манифестацию в поддержку Газы в Монреале возглавил известный террорист, осуждённый в свое время за поддержку Аль-Кайды

Имам Adil Charaoui, известный своей поддержкой террористической организации Аль-Кайда, и отсидевший за поддержку террористов, возглавлял организацию манифестации в Монреале.

Как и во многих городах мира, в последние дни в Монреале прошли манифестации в поддержку резни, устроенной отъявленными садистами, выбравшимися из Газы и напавшимии на мирных жителей Израиля. Среди полутора тысяч жертв террористов Хамаса много детей (детям отрезали головы), женщин, стариков. Детей расстреливали в постелях, молодых людей, участников музыкального фестиваля, убивали, бросая гранаты в дом, где жертвы пытались укрыться, в одной деревне зверски убили две сотни крестьян всех возрастов.

Бандиты совершили нападение из Газы, где они правят регионом, будучи избранными населением. После кровавой резни радостные жители Газы устроили пляски и торжества в честь зверского убийства полутора тысяч невинных душ, среди которых было множество иностранцев, приехавших на фестиваль.

Когда же Израиль в ответ стал наносить удары базам террористов, те же жители вдруг пожаловались на то, что им устроен ад. Ну, и многие сострадательные земляне разрыдались над участью несчастных. Почему-то трупы обезглавленных детей и изнасилованных террористами женщин этих “сострадателей” не возмутили. Как не вызвал никаких ассоциаций в их мозгах и тот факт, что Египет и Иордания – две арабские страны, находящиеся в непосредственной близости к региону, подчеркнули, что пусть ни Хамас, ни жители Газы не рассчитывают на сочувствие. Египет категорически отверг возможность принять беженцев из Газы – известно, что любой член Хамас, пойманный в Египте, как правило, уничтожается на месте (в отличие от Израиля, где до 7 октября этих подонков судили, держали в тюрьмах и освобождали после отбытия срока заключения).

Частично проливает свет на ситуацию тот факт, что в Монреале, например, демонстрацию в поддержку детоубийц возглавил небезысвестный имам Adil Charkaoui. Ещё в 2003 году этот человек был осуждён канадским судом за причастность к террористическому движению Аль-Каида. Отсидев всего лишь два года, он вышел на свободу, хотя ещё четыре года должен был носить электронный браслет, контролировавший его передвижения. Что не мешало идеологу террора общаться с подельниками.

Теперь этот осуждённый сторонник террора “решительно осудил молчание политических элит Канады”, назвал сообщниками террора известных политиков из всех политических партий Канады и призвал к поддержке “братьев” (читай – хамасовских убийц и их пособников). В ходе выступления перед протестующими, имам назвал террористами Израиль, а канадские власти были названы им сообщниками террора, после чего разъяренная толпа стала скандировать лозунги в поддержку убийств.

Сообразить, что борьба за свободу и независимость не имеет ничего общего с отрубанием голов у детей, с убийствами целых семей от мала до велика, с расстрелом крестьян с захватом старушек и младенцев, этим “героям сопротивления” не дано (вне зависимости от того, имеет ли обоснование настоящая борьба за убеждения).

Но увидеть, кто стоит за “разгневанными протестующими” легко, зная, что возглавляет их действия убеждённый сторонник зверского террора. А вот почему этот человек на свободе, понять сложно. Известно, что свыше десятка его последователей, попавших под его влияния, отправились в Сирию на войну на стороне экстремистов, а их идеолог почему-то не только не сидит, но и возглавляет демонстрации в защиту кровавых убийц, обзывая террористами жертвы убийц.

Неужели надо дожидаться очередного кровавого теракта, уже в Квебеке, чтобы вышвырнуть из страны всех сторонников террора, отправив на любимую ими родину? Пока такие деятели как вышеозначенный имам, оболванивают юношей, сеют ненависть, призывают к насилию, мира не будет. Террорист выступает против террора – было бы смешно, если бы не было жутко.