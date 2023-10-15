Еноты — милые, но часто надоедливые и иногда опасные звери

Небольшой рассказ об енотах, которых все мы встречали на улицах или в парках. А то и у себя дома, куда вдруг проникли эти милые воришки.

Еноты (по-французски raton laveur или по-английски racoon) — это всевсеядные млекопитающие, которые обитают повсюду в Северной Америке, включая Квебек. Еноты приспособлены к разнообразным условиям обитания. В Квебеке они могут встречаться как в городских, так и в сельских районах. В городах они часто ищут пищу на свалках или в мусорных баках.

Еноты обычно ночные животные, но они известны своим любопытством, посему могут появляться и днём, если какое-то событие привлечёт их внимание. Они славятся также умением вскрывать баки для мусора, открывать ручки дверей, а о ловкости их лап ходят легенды.

В отличие от некоторых других животных, еноты не впадают в спячку зимой. Однако их активность снижается. Они могут проводить больше времени в своих убежищах, чтобы сохранить тепло и энергию. Зимой енотам труднее найти пищу, поэтому они полагаются на запасы жира, которые накапливают осенью. Если погода не слишком холодная, еноты могут иногда выходить из своих убежищ и искать пищу.

Для защиты от холода еноты ищут убежище в норах, под домами, в дуплах деревьев, ищут и другие укрытия. В городских условиях могут скрываться на чердаках, в сараях, в чуланах.

Одним словом, еноты — это умные и приспособленные животные, которые научились выживать в различных условиях, включая холодные зимы Квебека.

Нет точных данных о численности популяции енотов в Квебеке или Монреале. Оценить точное количество дикой природы, особенно в городских условиях, довольно сложно из-за их скрытного образа жизни и многих мест, где они могут обитать. Тем не менее, известно, что еноты оккупировали города по всей Северной Америке, включая Монреаль. Из-за экспансии, многие дикие животные, включая енотов, адаптировались к городской среде, используя ее преимущества, такие как доступ к пище из мусорных баков и благодушное отношение к ним двуногих. Согласно очень неточным оценкам, в Монреале проживает не менее 50 тысяч енотов (в отдельные годы популяция падает до 40 тысяч, иногда повышается до 60 тысяч, но, повторяем, это оценка, а не точный подсчёт).

Болезни, разносимые енотами

Важно знать, что как многие дикие животные, еноты могут быть носителями различных заболеваний, а также представлять определенную опасность для людей при прямом контакте.

Они могут быть носителями бешенства, что является основной их опасностью. Бешенство — это вирусное заболевание, которое может передаваться человеку от животного через укус или слюну инфицированного животного.

Они могут разносить байцитоз — это заболевание, вызванное паразитами, может передаваться от енотов к человеку через их экскременты енотов (если вдохнуть нечаянно воздух в непосредственной близости от «следов енотовой жизнедеятельности», например).

Лептоспироз: Бактериальное заболевание, которое еноты могут передавать через свою мочу и которое тоже можно случайно подхватить при контакте с отходами жизнедеятельности енотов.

Агрессивное поведение енотов — случается ли такое?

Заметим, что еноты, как правило, избегают человека, но могут кусаться или царапаться, если чувствуют угрозу или защищают своих детенышей.

Нападения енотов на людей крайне редки, но они могут иметь место в том случае, если животное чувствует угрозу для себя или если оно защищает своютерриторию или детенышей.

Особенно осторожными стоит быть в случае, если енот выглядит агрессивным, необычно дерзким или болезненным, так как это может быть признаком бешенства или другого заболевания.

Кстати, всегда лучше избегать прямого контакта с дикими животными, даже если они выглядят дружелюбными или безвредными. Если вы столкнулись с енотом или другим диким животным в городе, лучше всего держаться на безопасном расстоянии и не пытаться кормить или прикасаться к нему. Если вы или ваш домашний питомец вошли в прямой контакт с енотом (или другим диким животным), следует незамедлительно обратиться к ветеринару или медицинскому специалисту дабы избежать заражения.