Осенняя пора, баклажанное очарование. Посему представляем рецепты из этих овощей

Несколько рецептов блюд с баклажанами или из баклажанов: закуска из баклажанов, баклажанная икра, баклажаны в сметане, запечённые баклажаны, фаршированные овощи.

Баклажаны несколько тяжеловаты, посему не рекомендуется их потребление на ночь или даже днём в больших количествах. Однако, вкусны они в любом виде, этого у баклажанов не отнять. Вот несколько рецептов, которые, несомненно, вам однажды пригодятся в студёную осеннюю и зимнюю пору:

Баклажанная закуска

Рецептов закуски из баклажанов множество, предлагаем один из них. Как готовить баклажанную закуску:

Берем полкило баклажанов, нарезаем каждый дольками толщиною в палец, укладываем в соленую воду минут на десять.

Как только вымочим овощи, промокаем их досуха салфеткой и нарезаем кубиками.

Разогреваем на сковороде оливковое масло, поджариваем на нём на среднем огнем баклажаны, помешивая и переворачивая

Через пять-семь минут добавляем в баклажаны 200 граммов мелко резаных спелых помидоров (а можно заменить и на томатную пасту), и три раздавленных зубчика чеснока

Ещё минут пять обжаривать, опять же, перемешивая, а затем добавить соль, перец, чайную ложку душицы и посыпать густо и обильно петрушкой.

Подаются баклажаны с белым хлебом, поджаренным в тостере.

Икра баклажанная

Только, чур, не надо на прогорклом масле готовить, как любят делать многие производители, продающие банки с икрой, сделанной на масле, что осталось от других производств. Диву даешься, до чего может дойти сметливый ум пройдох от производства. Ладно, давайте про рецепт икры баклажанной лучше поговорим (да, да, знаем, есть и другие рецепты такой икры, о чем речь):

Полкило средних баклажанов и укладываем их на среднюю решетку в духовку, что нагрета до 200 градусов Цельсия.

Печём час, пока баклажаны не станут мягки, кожица не почернеет, прокалываться не станут легко и без усилий.

Кожицу снимаем – быстро, пока баклажаны не остыли.

Режем мякоть на мелкие кусочки.

Посыпаем тертым чесноком – на пол-кило баклажанов, 2-3 зубчика. Можно выдавить чеснок чесноко-давилкой прямо на баклажанные кубики.

Сюда же добавляем очень мелко резаную маленькую луковицу.

Ошпариваем один большой помидор, снимаем кожицу, а помидор протираем через терку прямо на баклажаны.

Заправляем смесь тремя столовыми ложками хорошего оливкового масла и столовой ложкой лимонного сока.

Тщательно перемешиваем, даем настояться полчасика. Заодно икра остынет.

Можно добавить ложку винного уксуса.

Можно добавить мелко резаные черные оливки – граммов сто на пол-кило баклажанов.

Разумеется, надо посолить и поперчить.

Баклажаны в сметане

Вкуснейшая закуска, причём готовить её просто и довольно быстро.

Необходимые для приготовления продукты:

Два средних спелых баклажана

Столовая ложка пшеничной муки

Стакан сметаны

Три столовые ложки подсолнечного масла

Петрушка – небольшой пучок

Кинза – по желанию

Соль и чёрный молотый перец по вкусу

Готовим баклажаны в сметане:

Нарезаем баклажаны тонкими ломтиками, заливаем кипятком на пять минут, после чего откидываем на дуршлаг, чтобы стекла вода Теперь ломтики солим и перчим Панируем их в муке и обжариваем на масле до полуготовности Укладываем баклажаны в огнеупорную форму Покрываем сметаной и запекаем в духовке до готовности, примерно полчаса Достаём из духовки и посыпаем рубленой зеленью петрушки и кинзы (но кинзу можно не добавлять, не всем она нравится)

Запеченые баклажаны

Баклажаны вкусны в любом появлении перед страждующими оголодавшими представителями человечества. Но напоминаем что овощ, при всей своей прелести, тяжеловат в животе, что есть, то есть.

Посему опять напоминаем, что не стоит потреблять баклажаны на ночь… Впрочем, если не переусердствовать, то можно. В каждом деле главное – выдержка и мудрое воздержание.

Приступим к делу…

Два крупных баклажана нарезаем кружками толщиной в палец

Заливаем в сковородку 5 ложек оливкового масла

Режем дольками-палочками 5 зубчиков чеснока и каждую палочку втыкаем в баклажанный кружочек

Выкладываем баклажаны на горячую сковороду (не обожгитесь!), а сверху поливаем 4 ложками оливкового масла

Солим, перчим

Ставим сковороду на среднюю решетку духовки и нагреваем до 220 градусов по Цельсию

Держим в духовке баклажаны минут 20

Подаем со сметаной или густыми салатными соусами.

Запивать водочкой, горилкой, перцовкой, сливовицей и прочими вкусностями.

Фаршированные овощи

Готовим фаршированные овощи:

У четырех небольших баклажанов срезать вдоль небольшую полоску и через неё с помощью ножа, ложки и вилки вытащить внутренности – как можно больше вынуть, но не выкидывать их, потому как пригодятся!

Сварить в соленой воде наполовину длинный рис для начинки – столько, сколько понадобится, чтобы заполнить баклажаны

Раздавить пару зубчиков чеснока

Порубить пучок петрушки

На сковороде разогреть столовую ложку оливкового масла и в нем потушить немного мякоть баклажанов, чесно

Отрезать кончики у четырех стручков паприки, а затем почистить паприку изнутри – убрать зёрнышки и перегородки.

Вымыть паприку, разумеется, и вместе с рисом, петрушку – минуты три подержать на среднем огне

Положить на сковорду столовую ложку сливочного масла, пусть растает

Теперь выложить на сковороду по 200-250 граммов бараньего фарша и свиного фарша и жарить, размешивая. Полить лимонным соком – не жалея! Солить и перчить по вкусу

Как только фарш готов, огонь выключаем, смесью заполняем баклажаны и паприку, остатки смеси раскладываем вокруг фаршированных овощей на огнестойкой посуде (на противне)

Смешиваем пять столовых ложек оливкового масла, две столовых ложки томат-пасты и половину стакана мясного бульона, заливаем смесью овощи

Ставим противень в духовку, нагретую до 200 градусов по Цельсию, накрываем промасленной бумагой

Держим в духовке около получаса, может быть, и до 45 минут – надо пробовать.

Блюдо поедается в горячем виде, запивается симпатичным красным вином или темным пивом.