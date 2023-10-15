Конгрессмены поздравили ВМС США открыткой с «Петром Великим»

Изображение крейсера ВМФ России «Пётр Великий» использовал конгрессмен Кори Миллс, поздравляя с Днем морского флота США. Об этом стало известно из его твита, опубликованного 14 октября в соцсети.

Изображение крейсера ВМФ России «Пётр Великий» использовал конгрессмен Кори Миллс, поздравляя с Днем морского флота США. Об этом стало известно из его твита, опубликованного 14 октября в соцсети.

«Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота! С самых ранних дней американской революции и по сегодня флот остается сильным, защищая нашу свободу и наши моря», — написал Миллс, прикрепив в качестве примера американской мощи фото российского военного корабля.

Когда подписчики конгрессмена указали на его ошибку, Миллс поспешил удалить изображение. В публикации остался только текст, но всё же некоторые пользователи уже сделали скрин-шоты и поделились своей находкой в сети.

Оказалось, что в аналогичный конфуз попал также конгрессмен Дэвид Троун. Он к своему поздравлению американским военным морякам прикрепил фотографии российских кораблей ВМФ.

Пресс-служба министерства внутренней безопасности США, поздравляя с Днем морского флота США, использовала открытку с фрегатом Канады.

Напомним, в 2019 году такой же конфуз случился и с конгрессменом, ветераном боевых действий Брайаном Мастом. Поздравляя Военно-морские силы США с годовщиной основания, он также опубликовал твит, иллюстрированный «Петром Великим».

Причем стяг с синим Андреевским крестом на белом фоне (военно-морской флаг РФ) на фото был виден очень хорошо.

«Пётр Великий» в 2018 году занял первое место по рейтингу The National Interest среди самых смертоносных кораблей ВМФ РФ. Журналисты издания отметили крейсер как корабль, предназначенный для «преследования и нейтрализации американских авианосцев».