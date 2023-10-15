Неизвестная планета: достопримечательности Севильи

Темпераментный испанский город Севилья, расположенный в одной из самых интересных старинных провинций — Андалусии, сегодня является центром туризма: ежегодно тысячи прибывших на эти земли приезжают посмотреть многогранные достопримечательности Севильи.

Темпераментный испанский город Севилья, расположенный в одной из самых интересных старинных провинций — Андалусии, сегодня является центром туризма: ежегодно тысячи прибывших на эти земли приезжают посмотреть многогранные достопримечательности Севильи. Буквально каждый уголок города, насыщенного красками и обладающего жгучим темпераментом, таит в себе аутентичную красоту: в лабиринтах улочек можно встретить лавки с веерами, пестрыми одеяниями и кастаньетами, на именитой арене — посмотреть захватывающую корриду, в культурных заведениях — полюбоваться эстетикой страстного танца фламенко. Есть что посмотреть в Севилье и среди архитектурных памятников — изящные дворцы, монументальные соборы и старинные музеи во многом сформировали архитектурный облик города.

Тем, кому выпала счастливая возможность побывать в Севилье, подчас не так просто сделать выбор из всего разнообразия достопримечательностей. Выбирая, что посмотреть в Севилье за 1 день, стоит начинать с самого сердца города, его исторической части. Обзор самых интересных мест, приведённых нами, поможет сформировать и упорядочить план будущего путешествия в многоцветную Севилью.

Площадь Испании

Открывает рейтинг центральное место в Севилье — потрясающе красивая площадь Испании. Это не только популярное место отдыха, но и своего рода символ города. Изначально площадь была предназначена для проведения всемирной Иберо-Американской выставки, которая была настолько значима для страны, что для неё был выстроен целый архитектурный комплекс, отражающий социально-экономический прогресс Испании. Внешне площадь имеет форму полукруга, вокруг которого проходит канал с перекинутыми через него ажурными мостиками. В центре площади организован огромный фонтан, разделённый мостиками на 4 секции по числу древнейших королевств Испании.

Севильский Алькасар

Настоящая жемчужина в числе городских достопримечательностей Севильи — дворцовый комплекс Севильский Алькасар. Когда-то в 10 веке, в эпоху господства арабов на Пиренейском полуострове, здесь уже была римская крепость. В 12 веке на месте крепости был возведен дворец Альмохадов. Существенная часть построек комплекса, доживших до наших времён, была построена при короле Педро Первом. Монарх, будучи любителем мавританского стиля, воплотил его черты в своих сооружениях. И в наши дни ажурная арабская архитектура Севильского Алькасара поражает воображение изяществом и лёгкостью форм.

Квартал Санта Крус

Прямо у стен Севильского Алькасара проходит удивительный квартал, сосредоточивший в себе многие бесценные достопримечательности города. Весь этот район был застроен евреями, бежавшими из Толедо вследствие религиозных гонений. Ступив на эти узкие витиеватые улочки, словно попадаешь в прошлое: дворики-патио, исторические площади, старинные храмы в стилях готики и барокко впечатляют своей красотой и аутентичностью. Само название квартала пошло от наименования площади, расположенной здесь и украшенной красивым тонко выкованным крестом.

Квартал Триана

В отличие от умиротворённой тишины квартала Санта-Крус, квартал Триана отличается шумом и оживлённостью, а застройка — некоторой хаотичностью. Этот район тоже обладает своей богатой историей, а шумная атмосфера досталась от его коренных жителей, ведь раньше район населяли темпераментные танцоры фламенко и общины цыган. Поездка в Триану непременно должна включить в себя знакомство с её основными достопримечательностями — такими, как колоритный продовольственный рынок, центр керамики, кафедральный собор, старинный бар, улица Бетис, протянувшаяся вдоль реки Гвадалквивир.

Севильский кафедральный собор

Настоящая гордость любой экскурсии в Севилье — кафедральный собор, поражающий своими размерами и величием. Это место просто невозможно пропустить, оказавшись в Севилье, ведь помимо величины, оно ещё примечательно и тем, что в соборе находится гробница Христофора Колумба. Здание собора было заложено ещё в 15 веке, на том месте, где до этого со времён Реконкисты находилась арабская мечеть. Великая святыня впитала в себя ряд архитектурных стилей, но преобладающей является готика. Поражает великолепием и внутреннее убранство, отдельного внимания стоят цветные витражные окна, огромная капелла с пламенеющим сводом, скульптуры иконостаса по сюжетам Евангелия.

Башня Хиральда

Ажурно-узорчатая башня Хиральда высотой около сотни метров величественно возвышается над прочими постройками исторического центра Севильи. Сейчас арабское сооружение, которое датируется 12 веком, выполняет роль колокольни Севильского собора, а когда-то, во времена мавров, это был минарет, который относился к севильской мечети. Верх башни, состоящий из 3 ярусов, снаружи покрыт ажурным каменным узором, внутреннее пространство занимают подъёмники, а в самой верхушке установлен 24-колокольный карильон. Всё это грандиозное сооружение венчает вращающаяся статуя-флюгер Хиральдильо, символизирующая триумф веры.

Базилика де ла Макарена

Особо значимая для местных жителей достопримечательность Испании — базилика де ла Макарена — известна ликом Пречистой Девы Макаренской, издавна почитаемым во всей стране. Каждый год с началом страстной недели святой образ выносится из храма, и члены братства совершают шествие с ним по городским улицам. Сама базилика сравнительно молода — её строительство было завершено в середине прошлого века. Однако главная святыня храма — статуя Пречистой Девы — действительно является древней, причём настолько, что неизвестно даже имя мастера, сотворившего этот образ. Высоко ценится и коллекция предметов религиозной направленности, размещённая в храме.