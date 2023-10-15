Врачи назвали стресс ошибкой, которая делает кровь густой и провоцирует смерть

Медицинский эксперт из Будапешта Анна Кореневич заявила, что основной причиной преждевременной смерти является густая кровь. По словам врача, в таком случае сильно увеличивается нагрузка на сердце и другие органы, что в разы повышает риск развития смертельных заболеваний. Кардиолог подчеркнула, что в таком случае в зоне риска оказываются даже те, кто, на первый взгляд, не имеет вредных привычек.
“Но почему он оторвался? Потому что кровь густая и надо ее разжижать. Риск тромбозов надо снижать, чтобы не случился тромбоз”, — отметила врач, подчеркнув, что ошибка многих пациентов состоит не только в том, что они не только мало двигаются или плохо питаются, но и испытывают частые стрессы, мало отдыхают. “Напряженная работа на первом месте, отдых на последнем – это самый быстрый путь к тромбозам”, — предупредила врач.
Врач подчеркнула, что лучший способ для профилактики тромбоза – следить за состоянием своего организма и эмоционального состояния.