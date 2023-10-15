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Фото: techinsider.ru

Врачи назвали стресс ошибкой, которая делает кровь густой и провоцирует смерть

Виктория Христова Окт 15, 2023 В Мире, Здоровье, медицина, Новости Комментарии к записи Врачи назвали стресс ошибкой, которая делает кровь густой и провоцирует смерть отключены 17 Просмотров

Медицинский эксперт из Будапешта Анна Кореневич заявила, что основной причиной преждевременной смерти является густая кровь.

Медицинский эксперт из Будапешта Анна Кореневич заявила, что основной причиной преждевременной смерти является густая кровь. По словам врача, в таком случае сильно увеличивается нагрузка на сердце и другие органы, что в разы повышает риск развития смертельных заболеваний. Кардиолог подчеркнула, что в таком случае в зоне риска оказываются даже те, кто, на первый взгляд, не имеет вредных привычек.

“Но почему он оторвался? Потому что кровь густая и надо ее разжижать. Риск тромбозов надо снижать, чтобы не случился тромбоз”, — отметила врач, подчеркнув, что ошибка многих пациентов состоит не только в том, что они не только мало двигаются или плохо питаются, но и испытывают частые стрессы, мало отдыхают. “Напряженная работа на первом месте, отдых на последнем – это самый быстрый путь к тромбозам”, — предупредила врач.

Врач подчеркнула, что лучший способ для профилактики тромбоза – следить за состоянием своего организма и эмоционального состояния.

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