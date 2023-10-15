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Новости В Мире Раскрыт еще один биологический секрет старения
старость

Раскрыт еще один биологический секрет старения

Виктория Христова Окт 15, 2023 В Мире, Здоровье, медицина, Новости Комментарии к записи Раскрыт еще один биологический секрет старения отключены 19 Просмотров

Ученые из университета Глазго приоткрыли некоторые биологические тайны процесса старения, которые могут помочь, в том числе более эффективному лечению онкологических заболеваний. 
Ученые из университета Глазго приоткрыли некоторые биологические тайны процесса старения, которые могут помочь, в том числе более эффективному лечению онкологических заболеваний.

Исследователи выясняли, почему стареющие и поврежденные клетки вызывают воспаление в организме и как можно остановить этот процесс, чтобы способствовать «здоровому старению» и даже улучшить методы лечения таких заболеваний, как рак.

С возрастом наши клетки продуцируют воспалительные белки, что ускоряет старение. Лечение онкологии также вызывает воспалительный процесс, повреждая клетки, и это может помешать выздоровлению пациентов.
Команда учёных под руководством профессора Стивена Тейта выявила ключевую воспалительную роль энергопроизводящих органелл наших клеток — митохондрий. Оказалось, что в старых клетках или после лечения рака митохондрии становятся негерметичными, высвобождая ДНК, которая способствует воспалению и, как следствие, старению.
Если предотвратить утечку митохондрий, то это поможет заблокировать воспаление и улучшит здоровье во время старения, а также реакцию на лечение рака, предположили исследователи.

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