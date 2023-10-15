Раскрыт еще один биологический секрет старения

Исследователи выясняли, почему стареющие и поврежденные клетки вызывают воспаление в организме и как можно остановить этот процесс, чтобы способствовать «здоровому старению» и даже улучшить методы лечения таких заболеваний, как рак.

С возрастом наши клетки продуцируют воспалительные белки, что ускоряет старение. Лечение онкологии также вызывает воспалительный процесс, повреждая клетки, и это может помешать выздоровлению пациентов.

Команда учёных под руководством профессора Стивена Тейта выявила ключевую воспалительную роль энергопроизводящих органелл наших клеток — митохондрий. Оказалось, что в старых клетках или после лечения рака митохондрии становятся негерметичными, высвобождая ДНК, которая способствует воспалению и, как следствие, старению.