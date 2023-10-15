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Новости ChatGPT использовали для рассекречивания правительственных документов
Фото: news.sky.com

ChatGPT использовали для рассекречивания правительственных документов

Виктория Христова Окт 15, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи ChatGPT использовали для рассекречивания правительственных документов отключены 11 Просмотров

Недавно компания OpenAI представила GPT-4V(ision) – усовершенствованную версию чат-бота с искусственным интеллектом, способного обрабатывать изображения и отвечать на вопросы о них. Пользователи быстро изучили его возможности, в том числе расшифровку отредактированных правительственных документов о наблюдениях НЛО.

Недавно компания OpenAI представила GPT-4V(ision) – усовершенствованную версию чат-бота с искусственным интеллектом, способного обрабатывать изображения и отвечать на вопросы о них. Пользователи быстро изучили его возможности, в том числе расшифровку отредактированных правительственных документов о наблюдениях НЛО.

Один из пользователей Twitter поделился своим восторгом: «ChatGPT-4V расшифровывает отредактированный правительственный документ о наблюдении НЛО, опубликованный NASA». Эта новая возможность вызвала интерес к раскрытию скрытых истин в секретных документах.

Талант искусственного интеллекта заполнять пробелы в тексте очевиден, поскольку он неплохо угадывает цензурированные фрагменты документа. Хотя проверить точность этих догадок может быть непросто, они демонстрируют потенциал GPT-4V.

Помимо расшифровки документов об НЛО, пользователи нашли различные практические применения этой технологии. Это и расшифровка сложного почерка врачей, и анализ медицинских изображений, например рентгеновских снимков, и индивидуальные предложения по дизайну интерьера, и информация о питании, и даже технический анализ акций и криптовалют на основе скриншотов.

 

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