Покров Пресвятой Богородицы: традиции и история сегодняшнего православного праздника

Православная церковь начала отмечать праздник в XII веке по распоряжению святого князя Андрея Боголюбского.

Православная церковь начала отмечать праздник в XII веке по распоряжению святого князя Андрея Боголюбского.

Тогда же на Руси стали возводить первые храмы в честь Покрова Божией Матери. Один из самых древних — храм Покрова на Нерли. Со временем появлялось все больше православных храмов или обителей в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы — они были почти в каждом городе.

В основе праздника лежит предание о явлении Божией Матери в Константинополе, которое описал Андрей Юродивый в своем житии. Византийская империя была на грани гибели, из-за осады Константинополя соседями с востока.

Во время всенощного бдения во Влахернском храме, где хранилась риза Божией Матери, было много молящихся. Но явление Пресвятой Богородицы увидели только Андрей Юродивый и его духовный ученик Епифаний. Богородица была с сопровождением: ее под руки держали Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов, а множество святых в белых одеждах шли позади и пели священные песни.

“По окончании молитвы Она сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое Она носила на Пречистой Главе Своей, и, держа его с великой торжественностью Своими Пречистыми Руками, распростерла его над всем стоящим в храме народом” — сказано в изложении жития святых.

Покров Божией Матери защитил город: поднялась буря, которая разметала корабли врагов у берегов Константинополя.

Верующие молятся Деве Марии и просят у нее помощи. Считается, что именно в этот день все их просьбы будут услышаны.

В этот праздник нет поста. Но если 14 октября выпадает на среду или пятницу, которые считаются постными днями то продукты животного происхождения (кроме рыбы) есть нельзя.

На Руси считали, что в это время осень встречается с зимой, и ждали первый иней. Покров был главным праздником осени, потому что собирать урожай к тому времени уже заканчивали. Жилье начинали утеплять мхом, а скот переводили на зимний корм.