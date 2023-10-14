Госдепартамент США разрешил американским госслужащим покинуть Израиль

«13 октября 2023 года Департамент санкционировал выезд госслужащих, не занятых в критической сфере, и членов их семей из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью в Израиле», – сказано в заявлении

«13 октября 2023 года Департамент санкционировал выезд госслужащих, не занятых в критической сфере, и членов их семей из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью в Израиле», – сказано в заявлении.

Данные сотрудники смогут покинуть посольство США в Иерусалиме и отделение в Тель-Авиве.

В пояснении говорится, что террористические группы, террористы-одиночки и экстремисты продолжают «готовить возможные нападения в Израиле, на Западном берегу и в секторе Газа». Они «могут атаковать без предупреждения». Целями являются туристические объекты, транспортные узлы, рынки, торговые центры и объекты местных органов власти.

Госдеп призвал американцев не планировать поездки в Израиль и Палестину из-за угроз терроризма и гражданских беспорядков.

Также отмечается, что по всему Израилю наблюдается заметный рост демонстраций, некоторые из которых происходят без предупреждения. Об этом сообщает “Рамблер”. Далее: