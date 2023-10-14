Католическая Церковь против французской актрисы Сары Бернар

Самая знаменитая актриса в истории была освистана в Квебеке из-за своего иудейского происхождения. Правда стёкла не били.

Сара Бернар, имя которой до сих пор помнят во всём мире, величайшая актриса в истории, прибыла на гастроли в Квебек в ноябре 1905 года, в возрасте 61 года. Первым спектаклем во время гастролей стала “Дама с камелиями”, в котором актриса вышла на сцену в роли Маргариты Готье, и была встречена горячими аплодисментами публики. Но на следующий день, архиепископ Квебека, монсеньёр Поль Бежин, разгневанный сюжетом “ветреной” пьесы издал энциклику, запрещающую католикам ходить на представления с участием Бернар.

Ответ Сары не заставил себя ждать: “Канада – прекрасная страна, но вот мужчин в ней не хватает”, сказала актриса, когда на следующее представление пришло очень мало народу. Далее, она выразила сожаление в том, что жители Квебека слепо следуют за церковными иерархами. После публикации заявления на актрису обрушилась уже все церковники, в каждой церкви священники осуждали поведение “нечестивой дамочки, щеголяющей своим иудейским проихождением”.

Гастролям Сары Бернар объявлен всеообщий бойкот. В ответ актриса несколько меняет текст пьесы “Адриенне Лекуврёр”, добавив алюзии на Церковь и её политику. В ответ Церковь пригрозила отлучением всем квебекцам, которые осмелятся посетить гастрольные спектакли. Архиепископ, с глубоким сожалением, осудил тех жителей, которые “не прислушались к голосу разума и своим присутствием в театре поддержали аморальную, антихристианскую идеологию”.

Тогда протест выливается на улицу – группы манифестантов, представляющих партию Анри Бурасы (В Монреале его именем названа станция монреальского метро и проспект, как и во многих других городах), бегают толпами по улицам с глазами, налитыми кровью, размахивая флагами и требуя изгнания “иудейки” из Канады, угрожая “сурово наказать” антикатоличку, если та не покинет страну. Заодно высказываются лозунги против иудаизма и приверженцев этой религии. Сара Бернар вынуждена отказаться от продолжения гастролей. Она уезжает в США на поезде, провожаемая толпой в сотни протестующих, скандирующих лозунг À bas la Juive! (долой еврейку!). Криками дело не ограничивается, разгневанные “оскорблённые католики” нападают на участников труппы, несколько человек из окружения Бернар ранены. Самые известные газеты Квебека публикуют антисемитские статьи, а студенты сочинают поэму, в которой злые евреи собираются совершить геноцид против добрых католиков. В главе зловещих врагов Церкви идёт, разумеется, Сара Барнар.

Премьер-министр Канады реагирует жёстко, хотя и запоздало. Он приносит официальные извинения актрисе и всем участникам труппы, принимает решение о возмещении всех расходов, понесённых в связи с отказом от гастролей. Анри Бураса тоже выступает публично с осуждением действий своих сторонников.

Но на этом история не заканчивается. В 1911 году Сару Бернар вновь приглашают на гастроли, заверив, что достигнуты договорённости с Церквью и общественными организациями о том, что никаких эксцессов не будет. Актриса приезжает. В день представления первого же спектакля, в городе Квебек, в театре вдруг возникает непредвиденная ситуация, сцена требует немедленного ремонта, спектакль отменяется, “о возобновлении гастролей будет объявлено особо”.

Сара Бернар тут же уезжает в Торонто, где её ждут восторженные почитатели таланта. Величайшая актриса обещает, что в Квебек больше ни ногой. Обещание она сдержала.

А история показывает, что идиотов – религиозных фанатиков, хватает во все времена. Хотя нанешний идиотизм представителей “самой мирной религии”, радостно аплодирующих отрезанию голов детишкам, зашкаливает.