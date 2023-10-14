Несколько слов о париках – кто их носил в Новой-Франции, нынешней Канаде

В отличие от Европы, во французской колонии Новая-Франция (сегодняшная Канада), парики носили все, даже индейцы.

О париках и об истории париков на протяжении веков можно написать толстые тома. Они были известны ещё в глубокой древности, о них рассказывали с почтением, в определённые эпохи ношение их было обязательно для высших классов, поэты и писатели уже в Средние века иногда подсмеивались над женщинами, которые пытались выглядеть моложе с помощью накладных волос, и над мужчинами, чьи волосы меняли цвет в зависимости от времени года.

В Канаде во время Новой-Франции, парики были частью “общественного пейзажа”. Любопытно, что сущестовали самые разные виды париков. В городах носили “городские парики”, при путешествии за город на голову нахлобучивлся “сельский парик”, а для разных классов и сословий существовали и разные виды париков – квадратный парик для служителей культа, дворцовый парик для знати, круглый парик для служащих, парик с сумочкой, завязанный в узел для военных. К тому же сущестовали парики с накладными ушками, парики с двумя хвостиками (для модников), парики с прикреплённой поверх шляпой (тогда точно не свалится) и т. д. и т. п. Как видите, парики были на любой вкус и на любой случай.

Парик в основном носила знать, но в Канаде тех лет ношение париков не считалось исключительной привилегией этого класса общества. Но гораздо чаще парики носили мужчины, а не женщины.

Кстати, официальная Церковь в Европе всегда питала отвращение к парикам, по крайней мере, среди духовенства. По её инициативе был даже опубликован целый трактат, в котором доказывалось, что парик — мирское и неприличное украшение для священнослужителя. Более того, напудренный парик и парик с кудряшками, по мнению авторов трактата, прямо противоречит постановлениям и канонам соборов. Настоятель с цветущим лицом, украшенным красивым париком, предстаёт чудовищем, а не церковником! Но это в Европе. А в Новой Франции, священники, дьяконы, монахи не чурались париков почти в течение века.

Но в 1735 году монсеньёр Доске (Dosquet), глава канадской церкви, архиепископ Квебека, издал постановление, в котором Церковь рекомендовала священнослужителям отказаться от париков, разве что, если “на голове мало волос, на улице сильный холод, а голова без волос стынет”. Тогда носить парик священнику или монаху можно, но желательно заручиться письменным позволением от вышестоящей церковной власти.

Что же касается всех остальных сословий – даже крестьяне при посещении таверны, при походе в церковь или же просто в гости, носили в Новой-Франции парики. Индустрия париков процветала, ателье по их изготовлению были во всех городах – от столицы и Монреаля, до Труа-Ривьер и Бушервиля, и даже индейцы переняли интересную моду и стали щеголять в париках с буклями. Мода потихоньку ушла, начиная с конца 18 века, после Французской революции, где революционеры казнили аристократов, часто определяя их принадлежность к элите по натёртому лбу, висках и затылке следу от парика. А вот мода на меховые бобровые шапки, которая существовала уже много лет, после исчезновения парика, как массового явления, лишь расцвела!