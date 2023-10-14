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Разные виды вилок.

Неизвестная история обычных вилок

Megan Jorgensen Окт 14, 2023 Дети, семья, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых, Психология, Религия, духовность, Это интересно Оставить комментарий 65 Просмотров

История обычных вилок

Как на наших столах появились вилки, как их изгоняли, как они умудрялись вернуться, и кто имел право ими пользоваться.

Из истории известно, что вилки появились на наших столах гораздо позднее ложек.  В XIV и XV веках, ими пользовались только европейские короли, да и то не все. В инвентарных записях тех лет упоминается, что у французских королей была всего лишь одна серебряная вилка, тогда как ложек было не менее пятидесяти.

Более того, в Англии считалось, что пользование вилкой – привилегия короля и королевы, а во времена Возрождения учёные и прогрессивная общественность дружно осуждали стиляг и поклонников странных обычаев, среди которых самым неприличным считалось пользование вилкой.

Даже аристократы ели мясо, овощи и всевозможные макаронные изделия только руками. Самые богатые из них запасались особыми обеденными перчатками, надевать которые было принято только садясь к столу. Гостям перчатки полагались лишь в исключительных случаях.

Одновременно, церковь осуждала пользование вилкой, как пользование дьявольским инструментом – мол, очень уж этот прибор напоминает чертовы традиционные вилы (то, что вилы можно найти в любом крестьянском хозяйстве, как-то не замечалось). Некоторые епископы даже официально запрещали пастве своих епископатов держать в домах вилки.

Но постепенно, за сотни лет, к вилке привыкли. Число зубцов регулярно менялось – от двух до пяти, но, в конце концов, человечество остановилось на вилке с тремя зубцами – для вторых блюд, и на вилке с двумя зубчиками для десертов. Размеры тоже стали более-менее стандартными – десертные вилки стали изготовляться меньших размеров, чем вилки столовые. А ручки вилок стали украшать, как и ручки ложек, гербами дворянских родов, эмблемами банков и корабельных компаний, вензелями владельцев, которым наборы вилок дарились.

На ручки наносились витиеватые изречения, в них вставляли драгоценные камни. Серебряные вилки (как и серебряные ложки) приобрели особую популярность – считается, что серебро очищает еду, убивая микробов.

Уже в 20ом веке неизменным атрибутом вилки стал столовый или десертный нож. До 20ого века нож использовался только тогда, когда необходимо было разрезать мясо или овощи, придерживая продукты вилкой.

Заметим напоследок, что в средние века (5-12 века) вилки считались запретными столовыми приборами. Пользоваться ими было грешно. Почему? Потому что Господь дал человеку десть пальцев, которыми человек и должен брать пищу. А вилка отрицает веление Господне. К тому же, пользуясь вилкой, человек оскорбляет Господа – мол, Бог послал мне пищу, а я считаю, что брать её данными мне руками противно. Когда во время очередной чумы некая византийская принцесса, прибывшая в Венецию, скончалась от болезни, Папа римский объявил, что это наказание за то, что она пользовалась вилкой. Только в 17 веке вилка постепенно вновь вошла в обиход, хотя несколько раньше, как мы сказали выше, ими уже стали пользоваться короли, а потом уже мода дошла и до дворян, и до мещан.

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