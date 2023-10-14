История обычных вилок

Как на наших столах появились вилки, как их изгоняли, как они умудрялись вернуться, и кто имел право ими пользоваться.

Из истории известно, что вилки появились на наших столах гораздо позднее ложек. В XIV и XV веках, ими пользовались только европейские короли, да и то не все. В инвентарных записях тех лет упоминается, что у французских королей была всего лишь одна серебряная вилка, тогда как ложек было не менее пятидесяти.

Более того, в Англии считалось, что пользование вилкой – привилегия короля и королевы, а во времена Возрождения учёные и прогрессивная общественность дружно осуждали стиляг и поклонников странных обычаев, среди которых самым неприличным считалось пользование вилкой.

Даже аристократы ели мясо, овощи и всевозможные макаронные изделия только руками. Самые богатые из них запасались особыми обеденными перчатками, надевать которые было принято только садясь к столу. Гостям перчатки полагались лишь в исключительных случаях.

Одновременно, церковь осуждала пользование вилкой, как пользование дьявольским инструментом – мол, очень уж этот прибор напоминает чертовы традиционные вилы (то, что вилы можно найти в любом крестьянском хозяйстве, как-то не замечалось). Некоторые епископы даже официально запрещали пастве своих епископатов держать в домах вилки.

Но постепенно, за сотни лет, к вилке привыкли. Число зубцов регулярно менялось – от двух до пяти, но, в конце концов, человечество остановилось на вилке с тремя зубцами – для вторых блюд, и на вилке с двумя зубчиками для десертов. Размеры тоже стали более-менее стандартными – десертные вилки стали изготовляться меньших размеров, чем вилки столовые. А ручки вилок стали украшать, как и ручки ложек, гербами дворянских родов, эмблемами банков и корабельных компаний, вензелями владельцев, которым наборы вилок дарились.

На ручки наносились витиеватые изречения, в них вставляли драгоценные камни. Серебряные вилки (как и серебряные ложки) приобрели особую популярность – считается, что серебро очищает еду, убивая микробов.

Уже в 20ом веке неизменным атрибутом вилки стал столовый или десертный нож. До 20ого века нож использовался только тогда, когда необходимо было разрезать мясо или овощи, придерживая продукты вилкой.

Заметим напоследок, что в средние века (5-12 века) вилки считались запретными столовыми приборами. Пользоваться ими было грешно. Почему? Потому что Господь дал человеку десть пальцев, которыми человек и должен брать пищу. А вилка отрицает веление Господне. К тому же, пользуясь вилкой, человек оскорбляет Господа – мол, Бог послал мне пищу, а я считаю, что брать её данными мне руками противно. Когда во время очередной чумы некая византийская принцесса, прибывшая в Венецию, скончалась от болезни, Папа римский объявил, что это наказание за то, что она пользовалась вилкой. Только в 17 веке вилка постепенно вновь вошла в обиход, хотя несколько раньше, как мы сказали выше, ими уже стали пользоваться короли, а потом уже мода дошла и до дворян, и до мещан.