Cмартфоны с самовосстанавливающимися дисплеями появятся на рынке через пять лет

К 2028 году на рынке могут начать появляться смартфоны с дисплеями, способными к самостоятельному восстановлению, утверждают аналитики компании CCS Insight в своём обзоре главных технологических прогнозов на 2024 год.

К 2028 году на рынке могут начать появляться смартфоны с дисплеями, способными к самостоятельному восстановлению, утверждают аналитики компании CCS Insight в своём обзоре главных технологических прогнозов на 2024 год.

Новая технология будет реализована за счёт «нанопокрытия» поверхности дисплея, которое при нанесении царапин выделяет вещество, заполняющее место дефекта при взаимодействии с воздухом. О подобных технологиях уже не первый год говорят и производители. Ещё в 2013 году LG выпустила смартфон G Flex с изогнутым экраном и «самовосстанавливающимся» покрытием задней крышки — тогда компания не уточнила, как работает её решение. В 2017 году Motorola подала патентную заявку, в которой описывается экран из «полимера с памятью формы», который самостоятельно восстанавливается при возникновении трещин — процесс происходит под воздействием тепла. У Apple также есть патент на складной iPhone, чей дисплей при повреждении восстанавливается сам.

Тем не менее, все эти технологии пока не появлялись в коммерчески успешных моделях — для этого нужны инвестиции как в сегмент исследований и разработки, так и в маркетинг для продажи таких моделей в больших объёмах. Необходимо должным образом проинформировать и потребителей о том, какой уровень повреждений можно будет устранить без стороннего вмешательства. Подчёркивается, что речь идёт не о больших трещинах, а о мелких косметических дефектах.

Аналитики CCS Insight сделали ряд других, не менее интересных прогнозов. Так, в 2026 году компания HTC, по их мнению, уйдёт с рынка гарнитур виртуальной реальности. Причиной тому они считают растущую конкуренцию со стороны Meta✴, Sony, а теперь ещё и Apple. Тайваньский производитель, некогда бывший пионером в мире смартфонов, а затем и в сегменте гарнитур виртуальной реальности может уйти с рынка и продать связанную с этим направлением интеллектуальную собственность. Поначалу с выходом Apple Vision Pro дела HTC могут даже пойти на лад, но компания выступает в другой ценовой категории, из которой её выдавят Sony и Meta✴ с их агрессивной ценовой политикой и продажей гарнитур на грани себестоимости.

Ещё один прогноз гласит, что Apple попытается захватить контроль над рынком подержанных смартфонов, стимулируя клиентов сдавать устройства напрямую ей, а не выходить на сторонние торговые площадки. Apple усилит свои позиции на рынке восстановленных устройств, повысив их качество и способствуя снижению объёмов электронных отходов. Уже сейчас, по оценкам CCS Insight, на долю iPhone приходится около 80 % организованного вторичного рынка смартфонов.