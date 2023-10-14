В США сенатор потребовал немедленной отставки советника Байдена

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан должен немедленно уйти в отставку за некомпетентность, написала сенатор-республиканец от штата Теннесси Марша Блэкберн 14 октября в своем открытом письме.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан должен немедленно уйти в отставку за некомпетентность, написала сенатор-республиканец от штата Теннесси Марша Блэкберн 14 октября в своем открытом письме.

«Господин Салливан регулярно вводил в заблуждение все правительство относительно угроз безопасности во всем мире. Всего за восемь дней до того, как ХАМАС устроило свой варварский сюрприз в виде нападения на Израиль, он заявил, что «на Ближнем Востоке сегодня спокойнее, чем за последние два десятилетия», — указано в письме.

Блэкберн напомнила, что за неделю конфликта погибло свыше 1,2 тыс. жителей Израиля, а также более двух десятков граждан США. По ее словам, подобное восприятие неприемлемо для советника президента.

Конгрессвумен полагает, что Салливан с самого своего первого дня на посту занял неправильную политику в отношении Ирана. Она настаивает, что политика умиротворения Ирана провалилась и лишь дала смелости Тегерану.

«Ослабление санкций против Ирана и отказ принуждать к ним других не является эффективным решением, и нынешняя атака служит убедительным доказательством этого факта», — заключила Теннесси.

Напомним, ранее движение ХАМАС нанесло массированный удар по израильским южным районам. Армия Израиля сообщила, что за один день было выпущено более 3 тыс. ракет. Израильское ПВО не смогло отразить этот удар.