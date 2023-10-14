90-летний ипотечный кредит – это миф, но стремительный рост платежей – реальность

Растущие процентные ставки оказывают все большее давление на ипотечных заемщиков с плавающей процентной ставкой, в некоторых случаях увеличивая сроки их погашения на десятилетия – по крайней мере, на бумаге.

Растущие процентные ставки оказывают все большее давление на ипотечных заемщиков с плавающей процентной ставкой, в некоторых случаях увеличивая сроки их погашения на десятилетия – по крайней мере, на бумаге. Но действительно ли людям дают 70, 80 или даже 90 лет на то, чтобы расплатиться за свои дома? Ян Вандаэлл из Financial Post объясняет, что вам нужно знать о расширенной амортизации и о том, как растущие процентные ставки влияют на ипотечные кредиты.

По сути, ваша ипотека и период амортизации – это два разных способа взглянуть на путь к одному и тому же пункту назначения. Ваша пятилетняя ипотека – это контракт, который устанавливает процентную ставку, согласованную вами со своим банком, на следующие пять лет.

Но очень немногие люди в состоянии оплатить полную стоимость жилья за такой короткий промежуток времени. Вот тут—то и наступает период амортизации – именно столько времени потребуется, чтобы полностью погасить вашу ипотеку в выбранном вами темпе. Как правило, в Канаде срок амортизации составляет 25 лет, и эта цифра является обязательным пределом, если у вас первоначальный взнос составляет менее 20%.

В то время как покупатели жилья могут выбрать более короткие периоды амортизации, которые сопровождаются более высокими ежемесячными платежами, канадские кредиторы обычно не предлагают амортизацию более чем на 30 лет, даже для тех, у кого первоначальный взнос составляет 20%. Таким образом, 25-летняя амортизация остается нормой.

С другой стороны, когда дело доходит до ипотечных контрактов, стандартом является пятилетний срок, что означает, что вы пересматриваете свою процентную ставку со своим кредитором каждые полвека. Если вы будете придерживаться своего первоначального графика амортизации и процентные ставки не изменятся, вы получите пять пятилетних ипотечных кредитов сроком на 25 лет, прежде чем полностью погасите долг за дом.

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