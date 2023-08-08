Андрей Рублёв и Макс Пёрселл успешно стартовали в парном разряде «Мастерса» в Торонто

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв в дуэте с австралийцем Максом Пёрселлом успешно стартовали на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада) в парном разряде.

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв в дуэте с австралийцем Максом Пёрселлом успешно стартовали на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада) в парном разряде.

В стартовом матче Рублёв и Пёрселл со счётом 7:5, 6:4 обыграли Юго Ниса (Франция) и Яна Зелиньского (Польша). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 22 минуты. Рублёв и Пёрселл четыре раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Ниса и Зелиньского три эйса, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде Рублёв и Пёрселл сыграют с американским дуэтом Натаниэль Ламмонс/Джек Уитроу.

Мать игрока – Марина Марьенко – теннисный тренер, работавший с Анной Курниковой и Дарьей Гавриловой (Сэвилл). У Андрея есть сестра Анна-Арина Марьенко – мастер спорта по теннису, тренер. Начал играть в теннис в возрасте трёх лет.

Сейчас Андрей проживает в Москве. Профессиональную карьеру теннисист начал в 2014 году, спустя год вошёл в Топ-200 рейтинга и одержал первую победу уровня Тура.