Белорусская теннисистка Азаренко обыграла польку Линетт на старте турнира в Монреале

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Монреале. На старте турнира она разгромила представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:3, 6:0.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Монреале. На старте турнира она разгромила представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:3, 6:0.

Продолжительность встречи составила 2 час 29 минут. За это время Соболенко сделала 14 подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 из 18 брейк-пойнтов. На счету Линетт шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В следующем круге Азаренко сыграет с победителем пары Слоан Стивенс (США) – Ангелина Калинина (Украина).

Экс-россиянка, выступающая за Францию Варвара Грачёва проиграла на старте турнира в Монреале. В матче первого круга она уступила представительнице Румынии Соране Кырсте со счётом 4:6, 6:7 (3:7).

Продолжительность встречи составила 2 час 9 минут. За это время Грачёва допустила две двойные ошибки и реализовала не реализовала ни одного брейк-пойнта из 3 попыток. На счету Кырсти два эйса, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $2,7 млн. Действующим победителем турнира является Симона Халеп, которая в финальном матча прошлого года, который прошёл в Торонто, одержала победу над Беатрис Хаддад-Майя.