В центре города застрелен известный рецидивист – мошенник и грабитель

И опять бандитские междуусобные разборки в преступной среде. Жертва убийства – не невинная овечка. Отнюдь. За плечами многолетний опыт совершения преступлений.

В самом центре Монреаля, на углу улиц Sainte-Catherine Ouest и Guy, неподалёку от станции метро Guy-Concordia, около 4 часов утра в ночь с воскресенья, 6 августа, на понедельник, был застрелен некий Justice Owusu Tajudeen (Justice – не ошибка, это его имя). Тело тяжело раненого молодого человека 28 лет возраста было обнаружено прохожими, которые вызвали скорую помощь и полицию. Раненый был тут же отправлен в ближайшую больницу, но скончался по пути. Оказалось, что человек был застрелен около половины четвёртого утра. В него попало несколько пуль, после чего он упал на скамейку, на которой и провалялся полчаса, хотя мимо проходили прохожие, которые либо сочли его либо за пьяного, либо приняли за наркомана.

Хотя по другой версии, выстрелы услышали патрульные полицейские и поспешили к месту происшествия, где и обнаружили истекающего кровью Owusu.

Оказалось, несчастная жертва покушения имеет весьма пухлое досье в различных полицейских службах Канады. В Реджайне (Regina), столице провинции Саскачеван, его брали за подделку кредитных карт и попытку ограбления ещё в 2015 году, когда нынешней жертве не исполнился и 21 год. С тех пор наш герой не поумнел, а лишь поднаторел в противоправных действиях. Вернувшись в Монреаль, он вновь взялся за своё и стал известен среди доморощенных гангстеров из уличных банд Монреаль-Нор, но не только. Вот на сей раз с кем-то не сошёлся во взглядах и был наказан кем-то из коллег по бандитизму. Пока никто по делу не арестован, но полиция не сообщает, удалось ли выйти на след подозреваемых.

Так или иначе, речь о девятнадцатом убийстве на территории Монреаля с начала года. И, судя по всему, далеко не последнем в этом году.