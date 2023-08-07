Канада объявила о приостановке финансирования правительства Нигера

Канадская сторона намерена поставить на паузу прямую финансовую помощь правительству Нигера из-за государственного переворота в африканской стране.

Канадская сторона намерена поставить на паузу прямую финансовую помощь правительству Нигера из-за государственного переворота в африканской стране.

Оттава приостановит оказание помощи в ответ на попытку госпереворта в Нигере, сообщили в правительстве Канады.

При этом приостановка касается лишь прямой бюджетной поддержки правительства африканского государства. Помощь уязвимым группам населения по здравоохранению, образованию, экономике и «обеспечению гендерного равенства» планируется продолжать.

Приостановка затронет только прямую бюджетную поддержку Канадой правительства Нигера.

Ранее МИД Канады потребовал от мятежников немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон приостановит часть экономической помощи Нигеру.