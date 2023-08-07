Иммиграция с Александрой Мельниковой. Не можете найти работу, которая поможет вам подать на ПМЖ, попробуйте через учебу!

Хотите ПМЖ в Канаду, но у вас нет возможности получить рабочую визу или вы испытываете трудности найти контракт на постоянную работу, а по профессиональной иммиграции не хватает баллов? Вам стоит рассмотреть вариант получения ПМЖ через учебу по провинции Онтарио, Британская Колумбия, Саскачеван, через регионы Атлантики или по программе сельских или удаленных регионов

Если вы можете закончить программу магистратуры или докторантуры в провинции Онтарио или Британская Колумбия, вы можете подать на ПМЖ как выпускник. Вам не нужен будет контракт на работу при подаче.

Вариант получения ПМЖ через учебу возможен в регионах Атлантики (Нью-Брансвик, Принц Эдвард, Новая Шотландия и Ньюфаундленд и Лабрадор). Для этого вам нужно будет закончить учебное заведение из списка одобренных, длительностью минимум 2 года. По окончанию свободно собираем пакет на ПМЖ.

Такие же требования нужно выдержать в провинции Саскачеван чтобы получить ПМЖ через учебу: закончить программу длительностью минимум 2 года

И немного хитростей по программе иммиграции через сельские или удаленные территории. Всего в этой программе участвуют 11 городов в разных провинциях (5 в Онтарио, 2 в Манитобе, по одному в Саскачеване и Альберте и 2 в Британской Колумбии). Если вы заканчиваете любое учебное заведение длительностью 2 года в этих городах, вы имеете право подать на ПМЖ. Степень образования не важна, главное диплом и длительность. То есть получается, что вы не можете получить ПМЖ в Онтарио пока не проучитесь и не получите степень магистра, но если вы закончите колледж в таких городах Онтарио как North Bay, Sudbury, Timmins, Sault Ste.Marie, Thunder Bay – вы можете это сделать, потому что эти города участвуют в особой программе иммиграции. То же самое касается провинции Британская Колумбия. Обычно нужно иметь магистратуру, чтобы подать на ПМЖ, но, если вы заканчиваете программу в городе Vernon or West Kootenay – достаточно 2 года.

Если вам нужно сопровождение в оформлении студенческой визы, подбор программы, которая вам обеспечит ПМЖ в дальнейшем – смело обращайтесь.

Приглашаю вас также следить за нашим блогом по иммиграции на нашем сайте: www.skiimmigration.com, а также на моей странице в фейсбуке – SKI Immigration services.

Александра Мельникова, юрист по иммиграции в Канаду.

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет. Консультант с отдельным правом представления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

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