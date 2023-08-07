Канадские работодатели требуют изменить трудовое законодательство

Изменить трудовое законодательство требуют представители бизнес-сообщества Канады и некоторые политические лидеры несмотря на разрешение спора с портовыми рабочими.

Изменить трудовое законодательство требуют представители бизнес-сообщества Канады и некоторые политические лидеры несмотря на разрешение спора с портовыми рабочими.

Забастовка портовых рабочих, длившаяся 13 дней и серьезно расстроившая цепочки поставок, в итоге завершилась соглашением с работодателями, хотя и не с первой попытке. 4 августа 75% членов профсоюза портовых рабочих Британской Колумбии проголосовали за новое предложение работодателей. Это произошло через пять недель после начала протестов.

Однако это не успокоило бизнес-сообщество: теперь предприниматели требуют от правительства, чтобы оно не допустило повторения подобных забастовок. Канадская федерация независимого бизнеса просит федеральное правительство дать портам статус важной услуги и отказаться от своего обещания запретить замену работников.

Президент федерации Дэн Келли заявил, что забастовка дорого обошлась малому бизнесу, а финансовые последствия будут ощущаться месяцы спустя. Он заявил, что настало время переосмыслить трудовое законодательство.

Призыв поддержала Канадская торговая палата в лице вице-президента Робина Гая, который призвал федеральные власти «рассмотреть вопрос о предоставлении новых инструментов, которые могут быть использованы перед лицом трудовых споров в секторах, которые имеют решающее значение для цепочки поставок Канады». В правительстве отреагировали на призывы.

«Этот спор вызвал серьезные сбои в наших цепочках поставок, поставив под угрозу нашу прочную международную репутацию надежного торгового партнера. Мы не хотим возвращаться к этому снова», — отреагировал на запрос федеральный министр труда Шеймус О’Риган, добавив, что скоро чиновникам «будет что сказать по этому поводу».

В министерстве транспорта и инфраструктуры Британской Колумбии новый контракт с рабочими приветствовали и пообещали укреплять сеть цепочек поставок.

Отметим, что детали договоренностей между портовыми рабочими и их работодателями неизвестны, хотя условия предыдущей сделки озвучивались.