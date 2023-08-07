Сделки с недвижимостью, последующие изменению ставок по ипотечным кредитам

Покупатели, нуждающиеся в ипотеке, часто пытаются ускорить покупку, если считают, что надвигается повышение базовой процентной ставки центрального банка.

Покупатели, нуждающиеся в ипотеке, часто пытаются ускорить покупку, если считают, что надвигается повышение базовой процентной ставки центрального банка.

В наши дни потенциальные продавцы также пытаются прочитать оптимальные сроки, чтобы решить, следует ли им продавать и когда.

Андре Кутян, брокер одного из агентств по недвижимости, прогнозирует, что продажи в августе будут вялыми, поскольку люди отдыхают, и готовится к объявлению Банка Канады, запланированному на 6 сентября.

Г-н Кутян советовал своим собственным клиентам, которые подумывают о размещении своей недвижимости на продажу в августе, подождать до окончания Дня труда.

И некоторые домовладельцы, которые уже вышли на рынок, но пока не заключили сделку, рассматривают возможность снятия недвижимости с рынка и повторного включения в список после того, как Банк Канады прольет некоторый свет в сентябре, добавляет он.

Другие, которые еще не вывесили табличку “продается”, рассматривают возможность выхода на рынок сразу после обновления, если покажется, что цены останутся на прежнем уровне или повысятся. Другие будут ждать сигналов от Банка о том, что они могут начать снижать ставки к концу года, что, по мнению некоторых домовладельцев, сделало бы начало 2024 года лучшим временем для начала продаж.

Помощник экономиста Capital Economics Оливия Кросс ожидает, что Банк Канады оставит процентные ставки без изменений на своем сентябрьском заседании. Она указывает на недавние данные, свидетельствующие о снижении базовой инфляции, добавляя, что еще одно повышение ставки потребует неожиданного повышения прогнозов центрального банка.

Дерек Холт, глава отдела экономики рынков капитала Bank of Nova Scotia, видит основополагающую устойчивость экономики Канады именно в изменении ставок.

По мнению г-на Холта, Банк Канады сохранит склонность к дальнейшему ужесточению, о чем будут свидетельствовать данные сентябрьского заседания.

Одной из причин озабоченности на рынке недвижимости является то, что даже незначительные изменения в позиции центрального банка, по-видимому, оказали огромное влияние на рынок в последний месяц. Все ждут сентября.

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Ольга Успенская

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