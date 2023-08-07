И снова смог – леса продолжают гореть, в Монреале, Лавале, в Эстри и в Лорентидах будем дышать дымом

Предупреждение от служб наблюдения за чистотой воздуха – ближайшие дни придётся дышать грязным воздухом. Бывайте на улице как можно меньше, по возможности.

Службы наблюдения за погодой и Министерство здравоохранения Квебека опубликовали предупреждение о смоге, приход которого ожидается в Квебеке буквально в ближайшие часы и который будет мешать нам жить по меньшей мере до пятницы, 11 августа.

Районы, в которых смог будет ощущаться сильнее всего, это Монреаль, Лаваль, Восточные кантоны (Эстри), Лорентиды. Но смог заденет и Монтережи, и Лонадьер, а возможно и Гаспези.

Самые сильные пожары бушуют сегодня в районе бухты Джеймс (Baie James), а сильные ветры разносят клубы дыма на многие сотни километров. По подсчётам Ассоциации защиты лесов от пожаров (SOPFEU -Société de protection des forêts contre le feu), на утро понедельника в Квебеке полыхает 53 крупных лесных пожара. На сегодняшний день в Квебеке сгорело не менее 15 тысяч квадратных километров лесов в южной половине провинции и не менее 35 тысяч квадратных километров в её северной части.

Министерство здравоохранения предупреждает жителей Квебека об опасностях – дышать загрязнённым воздухом вредно. Особенно природное явление касается астматиков, младенцев, лиц пожилого возраста. Старайтесь находиться в помещении, по возможности, включайте кондиционер и не открывайте окна при малейшем запахе дыма.

Но есть и одна хорошая новость – из-за смога автобусные билет в Лавале стоит всего один доллар – это обычная практика лавальского управления общественного транспорта – раз в городе смог, цена билета понижается до доллара. Так что это хорошая примета – увидели билет за доллар, значит на дворе смог! К сожалению, шутки – шутками, а ситуация тревожная, и даже обильные дожди не помогают потушить пожары окончательно.