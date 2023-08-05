Париж опасается зависимости своей атомной промышленности от США

Помешать поглощению своей компании по производству комплектующих для ядерных реакторов Velan SAS Соединенными Штатами пытается руководство Франции.

Помешать поглощению своей компании по производству комплектующих для ядерных реакторов Velan SAS Соединенными Штатами пытается руководство Франции.

Во Франции озабочены попытками американской компании Flowserve выкупить канадский филиал компании Velan SAS, которая занимается производством комплектующих для ядерных реакторов. Париж опасается, что если это произойдет, то Франция лишится независимости в своей важнейшей отрасли — ядерной энергетике.

Как следствие, США могут помешать Франции продавать свои ядерные технологии в Китай.

Кроме того, сокращение государственных расходов на €4,2 млрд планируют произвести власти Франции в 2024 году.

По данным издания, «впервые за почти 10 лет» проект бюджета республики может быть сокращен до суммы в €428,8 млрд, законопроект передан в парламент.

Так, сообщает газета, власти надеются получить наибольшую экономию за счет отказа от тарифного щита, сдерживающего рост тарифов на электроэнергию для потребителей. Сумма экономии составит примерно €14 млрд .

Также власти намерены сэкономить на здравоохранении, снизив траты с €3,4 млрд в 2023 году до €2,3 млрд в 2024 году. Кроме того, на €3 млрд планируется сократить расходы на восстановление экономики после пандемии коронавируса.