В Канаде признали, что принуждение к вакцинации военнослужащих было ошибкой

Комитет по внешнему рассмотрению жалоб военнослужащих (MGERC) признал, что реализация политики борьбы против COVID-19 в вооруженных силах Канады, возможно, нарушила права некоторых военнослужащих.

Комитет по внешнему рассмотрению жалоб военнослужащих (MGERC) признал, что реализация политики борьбы против COVID-19 в вооруженных силах Канады, возможно, нарушила права некоторых военнослужащих.

MGERC является независимым административным трибуналом, который подотчетен парламенту через министерство национальной обороны. Он рассмотрел жалобы ряда военнослужащих и, по крайней мере, в трех случаях обнаружил противоречия с уставными правами солдат, отказавшихся от вакцинации.

В постановлении комитета говорится, что «право заявителей на свободу и личную неприкосновенность в соответствии с политикой вакцинации CAF не соответствует принципам фундаментальной справедливости». Судья Нина Фрид написала, что политика в войсках была в некоторых аспектах «произвольной, чрезмерно широкой и непропорциональной».

В результате армию покинули более 400 военнослужащих, некоторые — весьма высокой квалификации. Некоторые не хотели вакцинироваться из-за того, что у них уже был естественный иммунитет после перенесенного заболевания.

Телеканал приводит пример бывшего снайпера элитного подразделения специальных операций JTF2 Далласа Александра Фламанда, который уволился после своего отказа от вакцинации. Отмечается, что Фламанд сделал это из-за того, что перенес несколько сотрясений мозга и беспокоился о возможном вреде, который может нанести вакцина.

Он сообщил, что после отказа столкнулся с беспрецедентными издевательствами и угрозами со стороны начальства, а затем ему прямо предложили уволиться.

«Мой командир, наш сержант-майор, сказал мне, что он хочет, чтобы я ушел из нашего отряда к концу недели, что было очень резким ответом. Я никогда не видел ничего подобного за те 16 лет, что я служил», — цитирует его слова телеканал.

Известно, что сотни военнослужащих подали в суд коллективный иск против федерального правительства. Адвокат Кэтрин Кристенсен представляет интересы 330 заявителей — от капелланов до пилотов. По словам адвоката, оспариваются не мандаты на вакцинацию, а злоупотребление властью.

«Мне всё равно, был ли кто-то вакцинирован или не вакцинирован. Это не имеет никакого отношения к этому иску. Речь идет об издевательствах и преследованиях этих людей. Это не имеет ничего общего с COVID-19. Это связано с тем, как канадские вооруженные силы относятся к своему собственному народу», — заявила адвокат.

Напомним, действия правительства Канады привели к массовой протестной акции дальнобойщиков, лишившихся возможности пересекать границу с США без прививки. Правительство в итоге разогнало демонстрацию дальнобойщиков.