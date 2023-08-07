Квебекские фермеры запросили поддержку правительства из-за проливных дождей

За помощью к правительству Квебека обратились фермеры, чьи хозяйства пострадали от проливных дождей.

За помощью к правительству Квебека обратились фермеры, чьи хозяйства пострадали от проливных дождей.

Лидеры Союза сельскохозяйственных производителей (UPA) и ассоциаций производителей овощей и ягод описали журналистам происходящее в их хозяйствах как «катастрофу». Они заявили, что изо всех сил пытаются оправиться от последствий проливных дождей и обращаются за помощью к правительству канадской провинции.

По словам фермеров, их поля стоят затопленными, урожай начал гнить, рабочие не могут выйти на работу, а техника застревает в грязи. Владельцы хозяйств утверждают, что никогда не сталкивались с подобным.

«К сожалению, это идеальный рецепт для уничтожения работы этого года, но для некоторых это работа всей жизни», — заявила президент Ассоциации производителей овощей Катрин Лефевр. Отмечается, что из-за дождей могут сильно пострадать посевы картофеля.

Потребителям и оптовым покупателям следует приготовиться к скачку цен на сельскохозяйственную продукцию. Потери урожая могут доходить до 80%.

Фермеры ожидают, в частности, что признание правительством тяжелого положения отрасли позволит хозяйствам надеяться на кредитные каникулы по кредитам FADQ и другим, отсрочку уплаты премий по программе страхования урожая, и другие льготы.

Министр сельского хозяйства Квебека Андре Ламонтань ответил на послание фермеров, заявив, что он «обеспокоен». «Послание, которое я хочу донести, заключается в том, что мы никого не оставим без внимания», — пообещал он в ответном электронном письме.

Напомним, из-за необычно сухой весны в Канаде в 2023 году рано начали гореть леса. Лесные пожары поставили новый рекорд по выбросам углерода.