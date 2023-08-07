Рассказ об одном из самых известных канадских и квебекских предприятий – компании Молсон

Пивоваренная компания Молсон (Molson Coors Brewing Company – официальное название) – что мы о ней знаем и чем она знаменита.

Все мы видели продукты, производимые компанией Молсон. Многие у себя на столе, в гостях или в ресторанах, остальные – на полках магазинов.

Molson — это одна из старейших и наиболее известных пивоваренных компаний в Канаде. Основанная в 1786 году Джоном Молсоном в Монреале, сегодня она стала символом канадской пивоваренной индустрии. В первые годы – в конце 18ого века (!) компания работала лишь на местный рынок – на Монреаль и окрестности, но с течением времени Молсон расширил свой ассортимент и стал производить различные виды пива, которые стали популярными не только в Канаде, но и за её пределами.

В 2005 году Molson объединилась с американской пивоваренной компанией Coors, образовав Molson Coors Brewing Company. Это объединение позволило компании укрепить свои позиции на международном рынке. Сегодня Molson Coors является одной из крупнейших пивоваренных компаний в мире, производя разнообразные сорта пива и других алкогольных напитков.

Заметим, что компания Molson сохраняет свою историческую связь с Канадой, подчеркивая своё канадское наследие в рекламных кампаниях и на этикетках своей продукции.

Molson Coors Brewing Company, как она называется сегодня, производит и продает широкий ассортимент пивных марок в Канаде, США и многих других странах. Основные марки пива и напитков от Molson Coors:

Molson Canadian – один из наиболее популярных и узнаваемых сортов пива компании.

Coors Light – лёгкое пиво, которое пользуется большой популярностью, особенно в США.

Miller Lite – еще один из популярных брендов лёгкого пива.

Blue Moon – американское пшеничное пиво, производимое с добавлением кориандра и апельсиновой цедры.

Leinenkugel’s – линейка разнообразных сортов пива, включая сезонные варианты.

Carling – один из крупнейших брендов пива в Великобритании.

Но это только несколько из множества марок пива, которые производит и продает компания. Кроме того, Molson Coors постоянно экспериментирует, вводя на рынок новые сорта и марки пива, а также расширяя свое присутствие в различных регионах мира.

Мы не располагаем точной цифрой сотрудников компании Molson Coors Brewing Company. В разных источниках говорят о 600-1000 человек, работающих непосредственно на компанию лишь в Монреале. Но количество сотрудников может меняться с течением времени в зависимости от различных факторов, таких как приобретения, реструктуризация, расширение на новые рынки и т.д. В любом случае, Молсон постоянно набирает сотрудников, особенно специалистов в области пивоварения, но не только.

Кем был Джон Молсон

Джон Молсон (1763-1836) был канадским предпринимателем и филантропом. Родился в 1763 году в Англии. В 1782 году, будучи еще подростком, он переехал в Канаду.

В 1786 году Молсон основал свою пивоварню в Монреале, которая стала первой в регионе и быстро приобрела популярность. Развивая пивоваренный бизнес, он и сколотил состояние. Но помимо пивоваренного бизнеса, Молсон был активным предпринимателем в других областях. Он занимался строительством кораблей, основал первую канадскую железнодорожную компанию и был одним из основателей Банка Монреаля.

Молсон был также известен своими благотворительными и образовательными инициативами. Он сделал значительные пожертвования для строительства театров и больниц в Монреале.

Джон Молсон был женат и имел детей, которые продолжили его дело и развивали компанию после его смерти в 1836 году.

Предприниматель оставил после себя внушительное наследие в канадской истории и как успешный предприниматель, и как филантроп, чей бизнес продолжает процветать и по сей день.