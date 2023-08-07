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Molson
Основной пивзавод и штабквартира Молсона в Монреале. Фото Меган Хорхенсен.

Кратко о пивоваренной компании Молсон

Megan Jorgensen Авг 7, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек, Общество, Работа, Финансы, Экономика Оставить комментарий 152 Просмотров

Рассказ об одном из самых известных канадских и квебекских предприятий – компании Молсон

Пивоваренная компания Молсон (Molson Coors Brewing Company – официальное название) – что мы о ней знаем  и чем она знаменита.

Все мы видели продукты, производимые компанией Молсон. Многие у себя на столе, в гостях или в ресторанах, остальные – на полках магазинов.

Molson — это одна из старейших и наиболее известных пивоваренных компаний в Канаде. Основанная в 1786 году Джоном Молсоном в Монреале, сегодня она стала символом канадской пивоваренной индустрии. В первые годы – в конце 18ого века (!) компания работала лишь на местный рынок – на Монреаль и окрестности, но с течением времени Молсон расширил свой ассортимент и стал производить различные виды пива, которые стали популярными не только в Канаде, но и за её пределами.

В 2005 году Molson объединилась с американской пивоваренной компанией Coors, образовав Molson Coors Brewing Company. Это объединение позволило компании укрепить свои позиции на международном рынке. Сегодня Molson Coors является одной из крупнейших пивоваренных компаний в мире, производя разнообразные сорта пива и других алкогольных напитков.

Заметим, что компания Molson сохраняет свою историческую связь с Канадой, подчеркивая своё канадское наследие в рекламных кампаниях и на этикетках своей продукции.

Molson Coors Brewing Company, как она называется сегодня, производит и продает широкий ассортимент пивных марок в Канаде, США и многих других странах. Основные марки пива и напитков от Molson Coors:

  • Molson Canadian – один из наиболее популярных и узнаваемых сортов пива компании.
  • Coors Light – лёгкое пиво, которое пользуется большой популярностью, особенно в США.
  • Miller Lite – еще один из популярных брендов лёгкого пива.
  • Blue Moon – американское пшеничное пиво, производимое с добавлением кориандра и апельсиновой цедры.
  • Leinenkugel’s – линейка разнообразных сортов пива, включая сезонные варианты.
  • Carling – один из крупнейших брендов пива в Великобритании.

Но это только несколько из множества марок пива, которые производит и продает компания. Кроме того, Molson Coors постоянно экспериментирует, вводя на рынок новые сорта и марки пива, а также расширяя свое присутствие в различных регионах мира.

Мы не располагаем точной цифрой сотрудников компании Molson Coors Brewing Company. В разных источниках говорят о 600-1000 человек, работающих непосредственно на компанию лишь в Монреале. Но количество сотрудников может меняться с течением времени в зависимости от различных факторов, таких как приобретения, реструктуризация, расширение на новые рынки и т.д. В любом случае, Молсон постоянно набирает сотрудников, особенно специалистов в области пивоварения, но не только.

Кем был Джон Молсон

Джон Молсон (1763-1836) был канадским предпринимателем и филантропом. Родился в 1763 году в Англии. В 1782 году, будучи еще подростком, он переехал в Канаду.

В 1786 году Молсон основал свою пивоварню в Монреале, которая стала первой в регионе и быстро приобрела популярность. Развивая пивоваренный бизнес, он и сколотил состояние. Но помимо пивоваренного бизнеса, Молсон был активным предпринимателем в других областях. Он занимался строительством кораблей, основал первую канадскую железнодорожную компанию и был одним из основателей Банка Монреаля.

Молсон был также известен своими благотворительными и образовательными инициативами. Он сделал значительные пожертвования для строительства театров и больниц в Монреале.

Джон Молсон был женат и имел детей, которые продолжили его дело и развивали компанию после его смерти в 1836 году.

Предприниматель оставил после себя внушительное наследие в канадской истории и как успешный предприниматель, и как филантроп, чей бизнес продолжает процветать и по сей день.

 

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