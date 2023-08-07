Безработица в Канаде снова выросла в июле

В июле сокращение рабочих мест было в основном в строительной отрасли, а наибольший прирост рабочих мест — в здравоохранении и социальной сфере

Уровень безработицы в Канаде вырос в июле до 5,5%.

Это уже третий месяц, когда уровень безработицы растет, безработных в стране насчитывается 1 166 800 человек. Рекордного минимума в 4,9% этот показатель достиг летом 2022 года, после чего в течение девяти месяцев колебался на уровне около 5%. Наибольший уровень безработицы среди молодежи: 10,2% граждан в возрасте от 15 до 24 лет не могут найти работу.

При этом уровень занятости практически не изменился и оказался равен 62%. Отмечается, что одной из причин роста уровня безработицы стал рост населения страны, в том числе за счет миграции. Отмечается, что работу не могут найти полностью работоспособные, взрослые граждане.

При этом мигранты создают устойчивый спрос, так как им нужно покупать одежду и находить жилье, это помогает экономике страны.

В июле сокращение рабочих мест было в основном в строительной отрасли, а наибольший прирост рабочих мест — в здравоохранении и социальной сфере. После того как Банк Канады поднял базовую процентную ставку до 5%, ожидается, что высокие процентные ставки дополнительно увеличат безработицу.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в мае вырос на 0,3%, однако по предварительным данным, в июне он сократился на 0,2%. В итоге, в первом квартале экономика показала рост на 1%. Это существенное замедление по сравнению с серьезным ростом в первом квартале 2023 года, когда ВВП вырос на 3,1%.

По мнению экономистов, замедление темпов роста вынудит Банк Канады занять выжидательную позицию.

«В целом, замедление роста, по-видимому, не за горами для канадской экономики, и мы считаем, что этого будет достаточно, чтобы Банк Канады оставался в режиме ожидания на своем следующем заседании», — заявил экономист банка TD Марк Эрколао.