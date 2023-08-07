В Монреале начинается уже традиционная Неделя гордости, главным событием которой станет Парад Гордости

После прошлогоднего фиаско, когда Парад Гордости в Монреале был отменён в последний момент, в этом году ожидается грандиозное зрелище.

Фестиваль Semaine de Fierté (Неделя Гордости) – это тематическая неделя, которая проводится в Монреале каждое лето вот уже два десятка лет. Официально объявленная цель мероприятия – показать всем жителям и гостям города, что представители сообществ LGBTQ+ совершенно нормальные и приятные в общении люди, которые отличаются от остальных лишь личными пристрастями в отношениях между лицами одного пола. В этом году официальное начало фестиваля выпало на 3 августа, но главные события – Неделя Гордости, состоятся с 7 по 13 августа.

В ходе недели будет показана ретроспектива короткометражного кино разных лет, выставки из архивов Трансгендера, фотографий клубов и кабаре, пройдут литературные конкурсы, пройдут юмористические соревнования по бегу в туфлях на каблуках и другие мероприятия.

В рамках Fierté Montréal пройдут бесплатные концерты с участием более 150 артистов на эспланаде Олимпийского парка, в Гей-виллидже (в самом центре города) и в других местах.

Заметим, что Фестиваль Fierté Montréal также является платформой для обсуждения и обмена идеями по вопросам, связанным с разнообразием и инклюзией. В рамках фестиваля проводятся различные конференции, панели, мастер-классы и выставки на разные темы, такие как расизм, трансгендерность, бисексуальность и международная солидарность.

С программой недели можно ознакомиться на этой странице: fiertemontreal.com/fr/festival/evenements.

Défilé de la Fierté (Парад Гордости) – это главное событие фестиваля Fierté Montréal, который проходит с 3 по 13 августа 2023 года. Парад Гордости, как заявляется его организаторами, это возможность отпраздновать достижения прав сообществ LGBTQ+ и ознакомить (в очередной раз) общественность с требованиями этих граждан.

Парад состоится в воскресенье, 13 августа 2023 года, в 13:00. В нем примут участие 200 групп, насчитывающих 12 000 участников. Ожидается, что посмотреть на парад придут примерно 300 000 зрителей. Как известно, парадов Гордости не было вот уже с 2020 года – сначала они были отменены из-за пандемии, а в прошлом году шествие было отменено в последний момент из-за плохой организации, из-за чего силы охраны правопорядка не могли обеспечить безопасность участников и зрителей. В этот же день, наряду с парадом состоятся концерты, танцы, предствления в разных местах города – в парках и на площадях.

Монреальский парад Гордости, как правило, это красочное и весёлое зрелище, в котором принимают участие политики, артисты, танцевальные и музыкальные группы разных землячеств, спортивные клубы, культурные ассоциации и многие другие. Совершенно необязательно, чтобы участники придерживались определённых взглядов на отношения между полами – люди просто развлекаются. Надо сказать, что каких-то неприятных для широкого зрителя сцен, которые случаются во время других парадов, во время монреальского шествия не наблюдается (или же такое случается очень редко). Но если вам неприятно смотреть на мужчин в женской одежде или на подобные зрелища, то лучше не надо приближаться к участникам.

Парад Гордости 2023 года начинается в 13 часов и пройдёт по бульвару René-Lévesque (традиционный маршрут парада последние десяток лет. Но, как обычно, отдельные группы отделятся после главного шествия и пройдут с музыкой и песнями по другим улицам, а затем устроят концерты в парках и на площадях.