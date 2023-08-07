Новую Шотландию снова начало заливать

Сильные проливные дожди снова обрушились на Новую Шотландию.

Сильные проливные дожди снова обрушились на Новую Шотландию.

По данным Министерства окружающей среды и изменения климата Канады (ECCC), в утром 5 августа предупреждение об осадках действовало в Галифаксе и окрестностях.

Ранее во время прошедшей грозы выпало до 50 мм осадков. В некоторых районах полуострова выпало до 130 мм осадков. Риск проливных дождей сохраняется.

Осадки принес с собой сильный шторм. Он вызвал наводнения, перекрытия дорог и перебои в подаче электроэнергии.

Напомним, ранее в Новой Шотландии произошло сильное наводнение после проливных дождей. В результате наводнения погибли 4 человека.

Наряду с сильными дождями и наводнениями в Канаде продолжаются лесные пожары рекордных масштабов.