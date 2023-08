FILE PHOTO: A pipe yard servicing government-owned oil pipeline operator Trans Mountain is seen in Kamloops, British Columbia, Canada June 7, 2021. REUTERS/Jennifer Gauthier/File Photo

Канада гарантирует выделение кредита на нефтепровод Trans Mountain















Госагентство Канады дало гарантию предоставления кредитных средств в размере 2,2 млрд долларов для расширения трубопровода Trans Mountain. Госагентство Канады дало гарантию предоставления кредитных средств в размере 2,2 млрд долларов для расширения трубопровода Trans Mountain. Реализация проекта вызвала много споров из-за перерасхода средств в процессе выполнения работ. Увеличение расходов на нефтепровод вызвало большие споры о постоянной господдержке проекта. По мнению критиков, государственная поддержка противоречит климатической политике кабинета Джастина Трюдо. В свою очередь, Минфин считает предоставление кредитов обычной практикой. Запуск трубопровода запланирован на первый квартал 2024 года, объемы перекачиваемой нефти из Альберты вырастут в три раза до 890 тысяч баррелей в день. Нефтедобывающие компании Канады крайне недовольны желанием Trans Mountain Corp поднять плату за прокачку нефти по трубопроводу Trans Mountain (TMX) из Альберты. Сама Trans Mountain Corp, оператор TMX, подала соответствующее заявление в Управление по регулированию энергетики Канады (CER), ссылаясь на ожидаемый рост затрат в связи с расширением трубопровода. А вот Suncor Energy, Cenovus Energy, BP Plc (американская «дочка» BP), PetroChina Canada («дочка» китайской PetroChina) написали регулятору письма и обращения, в которых выразили протест против ожидаемого роста тарифов на перекачку. Дело в том, что расширение TMX планируется давно, проект предусматривает рост пропускных способностей до 0,89 млн б/с уже в начале 2024 года. Но несколько лет согласований проекта в регулирующих органах привели к тому, что его стоимость возросла почти в 4 раза, до 30,9 млрд канадских долларов ($23,50 млрд). Более того, Trans Mountain анонсировала некие «неограниченные» расходы, предварительно оценив их в 9,1 млрд канадских долларов. В эти малопрогнозируемые расходы входит работа с двумя конкретными сегментами трубопровода и ряд других факторов, например, консультации с коренными народами и общинами территорий, на которых проходит нефтепровод. Так что первоначальный тариф в 11–12 канадских долларов за баррель в зависимости от пункта назначения нефти по трубе может вырасти на 0,07 канадских долларов за баррель на каждые дополнительные 100 млн канадских долларов тех самых «неограниченных расходов». Ряд грузоотправителей заявил, что они обеспокоены тем, что составляющая неограниченных затрат в тарифе увеличилась с 1,36 канадских долларов за баррель в смете расходов на 2017 год до 6,48 канадских долларов за баррель сейчас Аналитики сказали, что разбирательства могут затянуться еще на несколько месяцев. Система нефтепроводов Trans Mountain протяженностью 1150 км позволяет транспортировать сырую нефть и готовые нефтепродукты из Эдмонтона (провинция Альберта) в Бернаби на побережье Британской Колумбии в Канаде. Правительство Канады купило трубопровод в 2018 году, чтобы обеспечить его расширение. Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события! Пожалуйста, оставьте это поле пустым. Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

