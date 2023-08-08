Просто и вкусно: кекс на завтрак за 5 минут

Иногда так лень возится с готовкой с самого утра… Делимся простым рецептом приготовления легкого десерта.

Все, что вам понадобится, это 2 яйца, 4 ст.л. сахара, 4 ст.л. муки, 20 гр. сливочного масла и 2 ст.л. какао. Взбейте яйца с сахаром, перемешайте с размягченным маслом, и постепенно вводите муку и какао, равномерно помешивая. У вас должна получится густая масса без комочков.

Перелейте тесто в емкость для выпекания и поставьте на 5 минут в микроволновке (важно – при средней мощности). Вуаля – ваш кекс к чаю или кофе готов. Разрежьте на кусочки – и наслаждайтесь. Приятного аппетита!