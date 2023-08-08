Илон Маск и Марк Цукерберг, вроде бы, пришли к соглашению о публичном бое на ринге

После долгих раздумий и невнятных обещаний соперников преподать друг другу урок, вроде бы, решение о кулачном бое гигантов технологий принято.

Мало кто пропустил душераздирающую новость – Илон Маск и Марк Цукерберг, долгие годы, как два старых брюзги, долгие годы обменивались ехидными и язвительными выпадами в адрес друг друга. Но дальше ругани среднего накала дело не шло и до рукоприкладства не доходило.

Наконец, в начале лета Марк Цукерберг – могучий и ужасный хозяин Фейсбука, Инстаграма и прочих утех закабалённого им человечества, бросил Маску вызов на кулачный бой, пообещав размазать того в труху. Маск ответил немедленно, пообещав в ответ поучить младенца манерам. Впрочем, известно, что Цукерберг проводит много времени в спортзале, а также активно занимается бегом. Маск же самолично признал, что тяжелее чашки с кофе давно ничего не поднимал.

Но, к чести владельца Теслы и Space X, от боя Илон не уклонился. Будущие соперники продолжали обмениваться колкостями, как издавна принято у боксёров перед сражением. Но ни о дате, ни об условиях поединка договорённостей не было (по меньшей мере, озвучены они не были).

Затем в дело вмешалась мама Марка, запретив мальчикам драться и пригрозив развести их по разным углам. Мальчики притихли, но юность взяла своё, долго не удержались. В воскресенье, 6 августа, Илон Маск объявил, что бой состоится в ближайшие недели. Он даже запугал противника, заявив, что специально для поединка стал тренироваться, поднимая тяжести. Объявление Маск сделал в своём Твиттере, то есть, в своём X, так как слово Twitter в компании Маска считается теперь фейком, за распространение которого и взгреть могут.

Марк Цукерберг за ответным словом в карман не полез. Он, как всегда, ехидно, предложил Маску повторить объявление не в дышащем на ладан X, а в мощном, набирающем силу Threads – только что созданной платформой, которая собирается вытеснить бывший Твиттер с рынка и забить гвозди в крышку гроба. Илон только презрительно сплюнул, мол, кто кого, мы ещё поглядим.

Дата всё ещё уточняется, как и условия драки (лежачего не бить или же, наоборот, лежачего можно ногами добивать. До первой крови или, наоборот, пока вся не вытечет и т.д.). Но представители обеих сторон подтвердили серьёзность намерений.

Маск уже пообещал прямую трансляцию драки в Х (бывший Твиттер).

Смешная клоунада гигантов? С одной стороны, да. А с другой стороны, какой уровень рекламы! Какие доходы от неё! И, заметьте, совершенно бесплатно, все, кому не лень, о предстоящей схватке говорят! Вот и мы не удержались!

А вот если бы они ещё Месси в компанию пригласили, чтоб на троих драться, вот картина была бы! Впрочем, Месси их обоих ногами бы забил, это бесспорно.