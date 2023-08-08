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Экономика Бизнес Драку заказывали? Будет вам драка
Musk-Zukerberg
Афиша боя (не настоящая). Автор: Happy Punch Promo

Драку заказывали? Будет вам драка

Megan Jorgensen Авг 8, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Общество, Политика, Хорошие новости, Экономика Оставить комментарий 31 Просмотров

Илон Маск и Марк Цукерберг, вроде бы, пришли к соглашению о публичном бое на ринге

После долгих раздумий и невнятных обещаний соперников преподать друг другу урок, вроде бы, решение о кулачном бое гигантов технологий принято.

Мало кто пропустил душераздирающую новость – Илон Маск и Марк Цукерберг, долгие годы, как два старых брюзги, долгие годы обменивались ехидными и язвительными выпадами в адрес друг друга. Но дальше ругани среднего накала дело не шло и до рукоприкладства не доходило.

Наконец, в начале лета Марк Цукерберг – могучий и ужасный хозяин Фейсбука, Инстаграма и прочих утех закабалённого им человечества, бросил Маску вызов на кулачный бой, пообещав размазать того в труху. Маск ответил немедленно, пообещав в ответ поучить младенца манерам. Впрочем, известно, что Цукерберг проводит много времени в спортзале, а также активно занимается бегом. Маск же самолично признал, что тяжелее чашки с кофе давно ничего не поднимал.

Но, к чести владельца Теслы и Space X, от боя Илон не уклонился. Будущие соперники продолжали обмениваться колкостями, как издавна принято у боксёров перед сражением. Но ни о дате, ни об условиях поединка договорённостей не было (по меньшей мере, озвучены они не были).

Затем в дело вмешалась мама Марка, запретив мальчикам драться и пригрозив развести их по разным углам. Мальчики притихли, но юность взяла своё, долго не удержались. В воскресенье, 6 августа, Илон Маск объявил, что бой состоится в ближайшие недели. Он даже запугал противника, заявив, что специально для поединка стал тренироваться, поднимая тяжести. Объявление Маск сделал в своём Твиттере, то есть, в своём X, так как слово Twitter в компании Маска считается теперь фейком, за распространение которого и взгреть могут.

Марк Цукерберг за ответным словом в карман не полез. Он, как всегда, ехидно, предложил Маску повторить объявление не в дышащем на ладан X, а в мощном, набирающем силу Threads – только что созданной платформой, которая собирается вытеснить бывший Твиттер с рынка и забить гвозди в крышку гроба. Илон только презрительно сплюнул, мол, кто кого, мы ещё поглядим.

Дата всё ещё уточняется, как и условия драки (лежачего не бить или же, наоборот, лежачего можно ногами добивать. До первой крови или, наоборот, пока вся не вытечет и т.д.). Но представители обеих сторон подтвердили серьёзность намерений.

Маск уже пообещал прямую трансляцию драки в Х (бывший Твиттер).

Смешная клоунада гигантов? С одной стороны, да. А с другой стороны, какой уровень рекламы! Какие доходы от неё! И, заметьте, совершенно бесплатно, все, кому не лень, о предстоящей схватке говорят! Вот и мы не удержались!

А вот если бы они ещё Месси в компанию пригласили, чтоб на троих драться, вот картина была бы! Впрочем, Месси их обоих ногами бы забил, это бесспорно.

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