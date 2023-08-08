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Общество Культура, шоу-бизнес Монреаль из параллельной вселенной? Или художник Бинг так видит?

Монреаль из параллельной вселенной? Или художник Бинг так видит?

Megan Jorgensen Авг 8, 2023 Культура, шоу-бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 32 Просмотров

Мы попросили Искусственный интеллект Bing нарисовать несколько рисунков Старого Монреаля. И вот что из этого вышло

Искусственный Интеллект Бинг создал неплохие картины, когда его попросили нарисовать Монреаль. Но вот сколько там Монреаля а сколько озорной фантазии?

На днях мы обратились к Бингу – искусственному интеллекту, разрабатываемому компанией Майкрософт, с просьбой нарисовать несколько рисунков Старого Монреаля. Дело в том, что в последние недели во многих средствах массовой информации важные эксперты и простые пользователи обсуждают возможности новых модных технологий, пытаются определить границы “искусственного интеллекта”, исследуют алгоритмы, ищут ошибки и слабые стороны системы. Вот и мы не удержались от соблазна. Посему обратились к Бингу с простым вопросом: – Можете ли Вы, уважаемый Бинг, написать несколько картин, на которых будет изображён Старый Монреаль и Старый порт? (утверждается, что чем вежливее себя с Бингом вести, тем результаты будут более полными). Бинг милостиво согласился помочь и картины нарисовал. Вся работа заняла у него секунд двадцать.

Насколько изображённый на рисунках Монреаль соответствует Монреалю реальному? Судите сами (для тех, кто город не знает, скажем, что не очень соответствует, мягко говоря, хотя намёки на реальность есть). Кроме того, очевидно, что за основу наш ИИ взял фотографии древних времён набережной стоят склады, которые давно снесены. Впрочем, и остальные улицы не очень узнаваемы. Но сами картинки красивы, и нет сомнений в том, что юный Бинг учится прилежно, так что через пару месяцев, через полгода, через год, результаты будут гораздо более приближены к действительности.

Учтите, что права на все рисунки у Бинга, который любезно предоставил нам позволение на их использование при условии упоминания его, как автора. А теперь иллюстрации:

Montreal

gravura

Montréal

Port

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