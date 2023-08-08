Канадские ученые исследуют, можно ли использовать походку для биометрии

Способы использовать походку людей в качестве биометрической информации пытаются найти ученые из Института биомедицинской инженерии Университета Нью-Брансуика.

Способы использовать походку людей в качестве биометрической информации пытаются найти ученые из Института биомедицинской инженерии Университета Нью-Брансуика.

Используя электронные плитки от P.E.I. Stepscan Technologies для построения карт давления от ног людей при ходьбе, они пытаются понять, насколько уникальна походка отдельного человека и можно ли с помощью такой информации отличить одного человека от другого. Эту информацию предлагается затем использовать в системах биометрической идентификации.

Ученые экспериментируют, изучая давление на плитки людей в различной обуви и без обуви, а также с разной ношей: рюкзаки, портфели. В настоящее время исследователи собирают необходимый объем данных для обработки. Подчеркивается, что собираемые данные обезличиваются.

«Походка дает интересную возможность, потому что она не только бесконтактная, вам даже не нужно останавливаться, вы просто продолжаете идти, и мы можем опознать вас таким образом», — прокомментировал свою работу заместитель директора Института биомедицинской инженерии Университета Нью-Брансуика Эрик Схем.

Ученые полагают, что их технология сможет пригодиться в различных местах, от распознавания людей для доступа в здания, так и в аэропортах.

Интерес к новым типам биометрии связан в том числе с запретами на распознавание лиц. Сан-Франциско и Окленд, штат Калифорния, а также Сомервилль, штат Массачусетс запретили использование технологии распознавания лиц городскими агентствами в 2019 году.