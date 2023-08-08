Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадские ученые исследуют, можно ли использовать походку для биометрии
Фото: Способы использовать походку людей в качестве биометрической информации пытаются найти ученые из Института биомедицинской инженерии Университета Нью-Брансуика.

Канадские ученые исследуют, можно ли использовать походку для биометрии

Виктория Христова Авг 8, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские ученые исследуют, можно ли использовать походку для биометрии отключены 54 Просмотров

Способы использовать походку людей в качестве биометрической информации пытаются найти ученые из Института биомедицинской инженерии Университета Нью-Брансуика.

Способы использовать походку людей в качестве биометрической информации пытаются найти ученые из Института биомедицинской инженерии Университета Нью-Брансуика.

Используя электронные плитки от P.E.I. Stepscan Technologies для построения карт давления от ног людей при ходьбе, они пытаются понять, насколько уникальна походка отдельного человека и можно ли с помощью такой информации отличить одного человека от другого. Эту информацию предлагается затем использовать в системах биометрической идентификации.

Ученые экспериментируют, изучая давление на плитки людей в различной обуви и без обуви, а также с разной ношей: рюкзаки, портфели. В настоящее время исследователи собирают необходимый объем данных для обработки. Подчеркивается, что собираемые данные обезличиваются.

«Походка дает интересную возможность, потому что она не только бесконтактная, вам даже не нужно останавливаться, вы просто продолжаете идти, и мы можем опознать вас таким образом», — прокомментировал свою работу заместитель директора Института биомедицинской инженерии Университета Нью-Брансуика Эрик Схем.

Ученые полагают, что их технология сможет пригодиться в различных местах, от распознавания людей для доступа в здания, так и в аэропортах.

Интерес к новым типам биометрии связан в том числе с запретами на распознавание лиц. Сан-Франциско и Окленд, штат Калифорния, а также Сомервилль, штат Массачусетс запретили использование технологии распознавания лиц городскими агентствами в 2019 году.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*