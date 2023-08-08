Монреаль борется с сотнями нелегальных Airbnb

В разгар туристического сезона и через четыре месяца после пожара в Старом Монреале на квартире, сданной именно через этот сервис, на платформе Airbnb по-прежнему предлагаются сотни квартир в тех районах, где они, тем не менее, запрещены.

В разгар туристического сезона и через четыре месяца после пожара в Старом Монреале на квартире, сданной именно через этот сервис, на платформе Airbnb по-прежнему предлагаются сотни квартир в тех районах, где они, тем не менее, запрещены.

Владельцы размещают поддельные регистрационные номера, тем самым нарушая муниципальные правила. Но новая муниципальная команда готовится с ними побороться.

Инспектор жилья является частью нового отряда, созданного тремя центральными районами Монреаля (Плато-Мон-Руаяль, Виль-Мари и Юго-Запад) для противодействия распространению сдаваемых в аренду квартир, предлагаемых на таких платформах, как Airbnb, Booking или Expedia.

Его цель : прекратить незаконную краткосрочную аренду, чтобы эти квартиры вернулись на местный рынок долгосрочной арендыдля жителей нашего города.

«В разгар жилищного кризиса у нас есть тысячи единиц жилья, предназначенные для сдачи в аренду туристам, в то время как они должны быть доступны монреальцам»,-объясняет Люк Рабуэн, мэр Плато-Мон-Рояль и руководитель отдела экономического развития в Исполнительном комитете города Монреаль. “И поэтому такой отряд. такая команда. просто необходимы”.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

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