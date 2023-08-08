Рыбак поймал на удочку 100-килограммовую акулу и чуть не погиб

Во время рыбалки на побережье Канады 61-летний мужчина подцепил на удочку 100-килограммовую белую акулу.

Во время рыбалки на побережье Канады 61-летний мужчина подцепил на удочку 100-килограммовую белую акулу.

На побережье Канады, в заливе Фанди, 61-летний рыбак Рик Остин решил отплыть на лодке дальше от берега. Отплыв на километр, мужчина принялся за ловлю окуней, которые обычно обитали в этих водах. В какой-то момент его ждал крупной, но крайне опасный улов — белая акула.

Рик почувствовал, поймал на удочку крупную рыбу. Оказалось, что ей является 100-килограммовая акула. Об этом Рик узнал, когда хищник вынырнул из воды. Чтобы спасти собственную жизнь, мужчина принял решение отрезать леску и отпустить акулу. В противном случае лодка могла перевернуться, а рыбак — мог стать уловом.

В итоге мужчина отрезал леску и «отцепил» акулу, а после смог благополучно доплыть до берега.